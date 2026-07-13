Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ αιματηρή επίθεση στο Ιλινόις, όπου πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και ακόμη δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες.

Το πολύνεκρο περιστατικό εκτυλίχθηκε την Κυριακή στην περιοχή του Ανατολικού Σαιντ Λούις, στο νοτιοδυτικό Ιλινόις. Σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας του Ιλινόις, οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε συγκρότημα κοινωνικών κατοικιών, σε πάρκο και σε ακόμη μία κατοικία, με τις Αρχές να χαρακτηρίζουν την υπόθεση ως «μαζική ένοπλη επίθεση».



Πέντε νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αναφορές τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους είναι η 74χρονη Patricia May, η 49χρονη Cherie May, ο 24χρονος Devin May, η 25χρονη Shania Thompson και ο 21χρονος Quentin Thompson.

Από τους πυροβολισμούς δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

«Ήταν μια μαζική ένοπλη επίθεση»

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Αστυνομίας του Ιλινόις, Μπρέντεν Κέλι, ο χαρακτηρισμός της υπόθεσης ως μαζικής επίθεσης βασίζεται στο γεγονός ότι όλα τα θύματα συνδέονται συγγενικά και ότι οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία, αλλά αποτελούσαν μέρος της ίδιας εγκληματικής ενέργειας.

«Επειδή όλοι έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους και λόγω του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα, είναι σκόπιμο να το χαρακτηρίσουμε ως μαζική ένοπλη επίθεση», δήλωσε χαρακτηριστικά ενώ παράλληλα, υπογράμμισε ότι, παρά τη φρίκη της επίθεσης, η πόλη δεν πρόκειται να λυγίσει.

Κλείσιμο«Είναι τρομερό. Είναι διαβολικό. Αλλά δεν θα καταβάλει αυτή την πόλη. Η πρόοδος που έχουμε σημειώσει δεν θα χαθεί», ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Κέλι.

Συνελήφθησαν δύο έφηβοι

Λίγες ώρες μετά το μακελειό, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο εφήβων, ηλικίας 15 και 16 ετών, έπειτα από έλεγχο τροχαίας.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι οι δύο ανήλικοι έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να είναι και συγγενής των θυμάτων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση τους με την οικογένεια.

Σύμφωνα με τον Μπρέντεν Κέλι, ο ένας από τους δύο εφήβους θεωρείται ύποπτος για άμεση εμπλοκή στις δολοφονίες.



Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να ερευνούν τα κίνητρα της πολύνεκρης επίθεσης, με δεκάδες ειδικούς πράκτορες και στελέχη των τοπικών υπηρεσιών ασφαλείας να συμμετέχουν στην έρευνα.

«Η εικόνα αρχίζει να διαμορφώνεται. Έχουμε πολλούς ειδικούς πράκτορες της Αστυνομίας της Πολιτείας του Ιλινόις, αστυνομικούς και αξιωματικούς από τους τοπικούς μας συνεργάτες που εργάζονται εντατικά για να διαλευκάνουν την υπόθεση και πιστεύω ότι περισσότερα στοιχεία θα γίνουν γνωστά με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε ο επικεφαλής της Αστυνομίας.

protothema.gr