Σοκ προκαλεί η μαρτυρία της συζύγου του Σέρβου επιβάτη της πτήσης της Ryanair, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησαν όταν έσπασε παράθυρο και βρέθηκε ο μισός εκτός αεροπλάνου.

«Όταν έσπασε το τζάμι, ο Λιούμπισα είχε βγει έξω έως το στήθος και έμεινε εκεί έως και δύο λεπτά» αναφέρει στο Ertnews η Σβετλάνα Μαξίμου Ίβιτς, εμφανώς συγκλονισμένη από όσα συνέβησαν.

«Εγώ καθόμουν πίσω. Η κοπέλα που καθόταν δίπλα του τον έπιασε από το χέρι. Τρία άτομα τον τραβούσαμε μέσα. Έπεσαν οι μάσκες και επικράτησε χάος. Ο άνδρας μου λιποθύμησε τρεις φορές. Έβαλαν μια βαλίτσα στο παράθυρο, αλλά την τράβηξε έξω».

Όπως περιγράφει, μέσα στο αεροπλάνο επικράτησε πανικός, ενώ η ίδια και ακόμη δύο επιβάτες κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να συγκρατήσουν τον άνδρα της μέσα στην καμπίνα. Καθοριστικό ρόλο για τη διάσωσή του έπαιξαν η ζώνη ασφαλείας που φορούσε και η άμεση κινητοποίηση των επιβατών.

«Ήμασταν 30 με 40 λεπτά στον αέρα και κάποια στιγμή έσπασε το τζάμι. Ο σύζυγός μου καθόταν στη θέση δίπλα στο παράθυρο, ευτυχώς φορούσε ζώνη, Η ζώνη του έσωσε τη ζωή» συνεχίζει την περιγραφή η σύζυγος του άτυχου επιβάτη, και καταγγέλλει πως δεν υπήρξε καμία βοήθεια από το πλήρωμα. «Οι αεροσυνοδοί δεν βοήθησαν καθόλου και, μέχρι τώρα, από την εταιρεία δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας. Οι επιβάτες μάς έδιναν νερό».

«Έχει σοβαρά τραύματα, είναι σε σοκ»

«Ο σύζυγός μου έχει σοβαρά τραύματα, φοράει κολάρο, είναι σε σοκ και ακούει για αεροπλάνα και τρέμει. Και εγώ είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παίρνω ηρεμιστικά. Φοβήθηκα για τις ζωές μας. Φοβήθηκα ότι το αεροπλάνο θα έπεφτε» λέει η Σβετλάνα Μαξίμου Ίβιτς.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Βασίλης Τσιάρας επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος φαίνεται να είχε παρουσιάσει τεχνικό ζήτημα και την προηγούμενη ημέρα, επικαλούμενος τον αριθμό νηολογίου του.

«Όπως προκύπτει από τον αριθμό νηολογίου του αεροσκάφους του συγκεκριμένου, στο εν λόγω όχημα είχε ξαναπαρουσιαστεί πρόβλημα μόλις την προηγούμενη ημέρα σε πτήση που είχε από Θεσσαλονίκη προς Σεράγεβο και επέστρεψε πάλι Θεσσαλονίκη έχοντας πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρουμε φυσικά αν συνδέονται τα δύο αυτά περιστατικά, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι υπάρχει πλημμέλεια της ΥΠΑ σε ό,τι αφορά τη συντήρηση του κινητήρα, διότι από εκεί ξεκίνησαν όλα, του δεξιού κινητήρα» δήλωσδε ο δικηγόρος Βασίλης Τσιάρας.

iefimerida.gr