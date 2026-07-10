Περιπέτεια στον αέρα έζησαν το πρωί της Παρασκευής οι επιβάτες πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο, όταν έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας επιβάτης τραυματίστηκε, καθώς παρασύρθηκε από την ισχυρή ροή του αέρα που προκλήθηκε στο εσωτερικό της καμπίνας.

Όπως κατήγγειλε επιβάτιδα της πτήσης στο rthess.gr, στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου.

Σύμφωνα με την καταγγελία προκλήθηκε αποσυμπίεση της καμπίνας, συνεπιβάτες κρατούσαν έναν 61χρονο Σέρβο που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο και τον τραβούσε ο αέρας ενώ παράλληλα έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου.

Κατά την καταγγελία ο πιλότος άλλαξε πορεία και επέστρεψε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αλλοδαπός επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο που έσπασε, παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» με κάκωση αυχένα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την ίδια πτήση μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και μια έγκυος στην οποία έγινε υπέρηχος και αποχώρησε καθώς δεν εντοπίστηκε κάτι ανησυχητικό.

protothema.gr