Νέες ανάγκες διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας, με αφορμή τις αλλαγές που προκύπτουν τόσο σε παγκόσμιο, όσο και τοπικό επίπεδο. Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η άνοδος του τεχνολογικού κλάδου, η στροφή στην ηλεκτροκίνηση, η πράσινη μετάβαση, αλλά και η συνεχιζόμενη αναπτυξιακή πορεία παραδοσιακών κλάδων, όπως ο τουρισμός, η οικοδομική και η ναυτιλιακή βιομηχανία, έχουν διαμορφώσει ένα νέο εργασιακό τοπίο.

Κατά τα προηγούμενα χρόνια, οι πλείστοι εισερχόμενοι στην αγορά εργασίας επιδίωκαν να εξασφαλίσουν θέση ως δάσκαλοι, καθηγητές, τραπεζικοί υπάλληλοι, γιατροί ή να εργαστούν στο δημόσιο / ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πλέον, οι ανάγκες έχουν διαφοροποιηθεί άρδην, με αποτέλεσμα η αγορά εργασίας να αναζητεί διαφορετικού προσανατολισμού εργαζόμενους και επαγγελματίες.

Σε χαιρετισμό του στην τελετή αποφοίτησης και βράβευσης της AMEC Automotive & Motorsport Engineering Center, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας σημείωσε σε σχέση με το νέο εργασιακό περιβάλλον, ότι η επαγγελματική κατάρτιση και η διά βίου μάθηση αποτελούν βασικό εργαλείο για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας. Άλλωστε αρκετές επαγγελματικές ομάδες, εδώ και καιρό αναφέρονται στον παράγοντα «εξειδίκευση», τονίζοντας τη σημασία που έχει για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Αυτοκινητοβιομηχανία

Μάλιστα, ο υπουργός Εργασίας έγινε πιο συγκεκριμένος, επισημαίνοντας ότι σε κλάδους που αλλάζουν ραγδαία, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, με τη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, δημιουργούνται νέες προκλήσεις, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης. Υπογράμμισε ότι τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, τα συστήματα υψηλής τάσης και οι προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας, απαιτούν καταρτισμένους και πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Η κατάρτιση, η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των τεχνικών ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, συμπλήρωσε ο Μαρίνος Μουσιούττας, αποτελούν καθοριστικό βήμα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, την προστασία των καταναλωτών, την ποιότητα των υπηρεσιών και τη δημιουργία επαγγελματικών προτύπων.

Λογιστές και πολιτικοί μηχανικοί

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών, στα πλαίσια της παρουσίας του στη Βουλή για τη συζήτηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ο Μαρίνος Μουσιούττας αναφέρθηκε στο ζήτημα των ξένων εργατών, σημειώνοντας ότι με τη μείωση της ανεργίας, είναι πολύ δύσκολο για τις επιχειρήσεις να βρουν Κύπριους ή Ευρωπαίους εργαζόμενους. Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν θα πιστεύετε σε πόσους τομείς αναζητούν εργαζόμενους οι επιχειρήσεις».

Ενδεικτικά, έκανε λόγο για ανάγκες σε λογιστές και πολιτικούς μηχανικούς. Πέραν αυτών, πρόσθεσε, είναι γνωστές οι ανάγκες που υπάρχουν στην ξενοδοχειακή και οικοδομική βιομηχανία. Βέβαια, είναι γνωστό ότι ανάγκες για εργαζόμενους υπάρχουν ακόμη στο λιανεμπόριο, τη ναυτιλία και στον τεχνολογικό κλάδο.

Πιο αναλυτικά, η κάθοδος μεγάλου αριθμού εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τεχνολογικό κλάδο, έχει εκτοξεύσει τις ανάγκες για εργαζόμενους. Ωστόσο, καθώς στη χώρα μας δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός με ανάλογη εξειδίκευση, οι εταιρείες φέρνουν εργαζόμενους από το εξωτερικό. Συναφώς, η επικείμενη ανέγερση άλλων δυο εμπορικών κέντρων στη Λεμεσό αναμένεται να πολλαπλασιάσει τις ανάγκες για εργασία στον ευρύτερο κλάδο του λιανεμπορίου, εφόσον συνυπολογίσουμε τις προσπάθειες για αναζωογόνηση των οδών Μακαρίου, Λήδρας και Ονασαγόρου στη Λευκωσία.

Τα data centers θέλουν τουςτεχνικούς τους

Σε διεθνές επίπεδο, είναι φανερό πλέον ότι η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί τις εξελίξεις, όσον αφορά στις ανάγκες για νέα επαγγέλματα. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Τζένσεν Χουάνγκ – Πρόεδρος, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia – ο άνθρωπος που ίσως περισσότερο από κάθε άλλον έχει ταυτιστεί με την “καρδιά” της τεχνητής νοημοσύνης, βλέπει το εργασιακό μέλλον σε μια διαφορετική βάση. Για εκείνον, το αύριο δεν ανήκει μόνο σε όσους γράφουν κώδικα, αλλά και σε όσους χτίζουν, συνδέουν, δημιουργούν.

Πίσω από κάθε chatbot, κάθε εφαρμογή που “σκέφτεται” και κάθε αλγόριθμο που μαθαίνει, υπάρχει ένα φυσικό μέρος γεμάτο καλώδια, μετασχηματιστές, ψύκτες και τεράστια racks με servers. Αυτά τα κέντρα δεδομένων δεν χτίζονται μόνα τους. Σύμφωνα με ανάλυση της McKinsey, ένα μόνο data center μπορεί να απασχολήσει έως και 1.500 εργάτες κατά τη διάρκεια της κατασκευής του.

Οι περισσότεροι από αυτούς είναι τεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, εργάτες αλουμινίου, ξυλουργοί, τεχνικοί ψύξης. Αφού ολοκληρωθεί, κάθε τέτοιο κέντρο δεδομένων, διατηρεί περίπου 50 σταθερές θέσεις εργασίας, τεχνικούς συντήρησης, μηχανικούς, φύλακες. Στην αλυσίδα, προστίθενται στη συνέχεια εστιατόρια, συνεργεία, logistics. Δηλαδή, ολόκληρες μικρές κοινότητες δημιουργούνται γύρω από αυτά τα οικοδομήματα τεχνητής νοημοσύνης.