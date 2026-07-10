Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε χθες Πέμπτη ομόφωνα το τροποποιητικό νομοσχέδιο για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, με στόχο την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2025/872. Η οδηγία ενισχύει την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του παγκόσμιου ελάχιστου εταιρικού φόρου («Πυλώνας 2») του ΟΟΣΑ.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου κρίθηκε επείγουσα, καθώς η Κύπρος δεν είχε ενσωματώσει την ευρωπαϊκή οδηγία εντός της προθεσμίας της 31ης Δεκεμβρίου 2025. Ως αποτέλεσμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στις 30 Μαρτίου 2026 αιτιολογημένη γνώμη κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, καλώντας την να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της.

Πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου, η Βουλή απέρριψε δύο τροπολογίες που κατέθεσε ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννης Λαούρης. Οι τροπολογίες προνοούσαν, μεταξύ άλλων, την έκδοση διοικητικών οδηγιών και απαντήσεων σε συχνά ερωτήματα, με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και τη μείωση του διοικητικού βάρους κατά την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας.

Με τον νέο νόμο τροποποιείται ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμος, ώστε να θεσπιστεί υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις δηλώσεις συμπληρωματικού φόρου που υποβάλλουν μεγάλες πολυεθνικές και μεγάλες εγχώριες επιχειρήσεις με ενοποιημένο κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, καθιερώνεται η χρήση τυποποιημένου εντύπου για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων και επεκτείνονται οι υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών από χρηματοοικονομικά ιδρύματα, όπως τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες, διαχειριστές κεφαλαίων και ασφαλιστικές εταιρείες που προσφέρουν επενδυτικά ή συνταξιοδοτικά προϊόντα.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων εξέφρασαν στήριξη στο νομοσχέδιο, υπογραμμίζοντας ότι η τελική του μορφή βελτιώθηκε μετά την αφαίρεση διατάξεων που αφορούσαν διοικητικές κυρώσεις και άλλες πρόσθετες ρυθμίσεις. Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη έγκαιρης κατάθεσης των εναρμονιστικών νομοσχεδίων, ώστε να αποφεύγονται διαδικασίες παράβασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλίζεται η έγκαιρη συμμόρφωση της χώρας με το ευρωπαϊκό και διεθνές φορολογικό πλαίσιο.