Για μια θέση στα ημιτελικά του Μουντιάλ ετοιμάζεται η Νορβηγία, η οποία τα ξημερώματα της Κυριακής, 12 Ιουλίου, στις 00:00 ώρα Κύπρου, θα αντιμετωπίσει την Αγγλία στο Μαϊάμι.

Η παρέα του Έρλινγκ Χάαλαντ ξεπέρασε το εμπόδιο της Βραζιλίας μετά τη νίκη με 2-1 στη φάση των «16» και πλέον από πολλούς θεωρείται ως η ομάδα που μπορεί να κάνει την υπέρβαση και την έκπληξη στη φετινή διοργάνωση.

Η κινητοποίηση των Νορβηγών προκειμένου να δώσουν το παρών στο στάδιο Hard Rock Stadium στο Μαϊάμι των ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα μεγάλη και ναυλώνονται αεροσκάφη που θα μεταφέρουν όσους δεν βρίσκονται ήδη στη Φλόριντα.

Η αεροπορική εταιρεία της Νορβηγίας που το… τερμάτισε

Η Νορβηγία έχει κάνει αίσθηση στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου όχι μόνο εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά και στις κερκίδες, όπου οι φίλαθλοί της δίνουν βροντερό παρών με το χαρακτηριστικό σύνθημα όπου παριστάνουν ότι κάνουν κουπί.

Αυτή η νέα, άκρως εντυπωσιακή κερκίδα ονομάζεται «Viking Row» (Το κουπί των Βίκινγκς) και έχει εξελιχθεί στο απόλυτο viral φαινόμενο του Μουντιάλ 2026.

Οι Σκανδιναβικές Αερογραμμές εμπνευσμένες από τους Νορβηγούς φιλάθλους που γράφουν ιστορία τις ΗΠΑ, δημιούργησαν ένα βίντεο στο οποίο έχουν τοποθετήσει κουπιά σε ένα από τα αεροσκάφη τους, στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας για όσους θέλουν να μεταβούν στις ΗΠΑ.

Δείτε το βίντεο

Στη λεζάντα που συνοδεύει το ευφάνταστο βίντεο αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ιθύνοντες της εταιρείας:

«Έτοιμοι να πετάξετε για τη Νορβηγία;

Λίγες θέσεις έχουν απομείνει στο Bele Viking, το αεροσκάφος μας κατευθύνεται κατευθείαν στο Μαϊάμι. Πήρε το όνομά του από την παλιά σκανδιναβική φιγούρα Bele, που σημαίνει «αυτός που βρυχάται», κάτι που θα έλεγε κανείς ότι είναι πολύ ταιριαστό.

Η Νορβηγία γράφει ιστορία. Γίνετε μέρος της νορβηγικής υποστήριξης στο Μαϊάμι και πετάξτε εκεί με πραγματικό στυλ Viking.

Αποκτήστε τα εισιτήριά σας μέσω του συνδέσμου».

Οι επικοί πανηγυρισμοί με τον Χάαλαντ τυμπανιστή

Μετά τη νίκη επί της Βραζιλίας με πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάαλαντ που σημείωσε δύο τέρματα, ο Νορβηγός επιθετικός κράτησε δύο τις μπαγκέτες από το τύμπανο και έδωσε τον ρυθμό στην κερκίδα για τον ιστορικό πανηγυρισμό.

Πηγή: iefimerida.gr