Πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε εργοστάσιο παπουτσιών στη νοτιοανατολική Κίνα προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV, καθώς οι πυροσβέστες μάχονταν για να την καταστείλουν και να διασώσουν τους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό. Βίντεο που έχουν καταγράψει το σημείο, δείχνουν μέχρι και ανθρώπους να κρέμονται από την ταράτσα και να μην διστάζουν να πηδήξουν από εκεί, προκειμένου να σωθούν από τις φλόγες.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση η φωτιά στοίχισε τη ζωή σε 28 ανθρώπους όπως μετέδωσε το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Κίνας Xinhua, επικαλούμενο έναν πρώτο απολογισμό, λίγη ώρα αφού ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έκανε λόγο για «μεγάλες ανθρώπινες απώλειες».

WATCH: Person jumps from a building after a massive fire erupted at a shoe factory in Jinjiang, Fujian Province, China; major casualties reported. pic.twitter.com/e0xPmhLAqj July 9, 2026

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στο μεσημέρι (07:00 ώρα Κύπρου) σήμερα στην πόλη Τζιντζιάνγκ, στην επαρχία Φουτζιάν, και ορισμένοι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στην ταράτσα, ανέφερε η CCTV.

Βίντεο που μετέδωσε η CCTV δείχνει φλόγες να τυλίγουν το πολυώροφο εργοστάσιο και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Αρκετοί άνθρωποι, που εγκλωβίστηκαν προφανώς από την πυρκαγιά, φαίνονται στην ταράτσα καθώς ο καπνός στροβιλίζεται γύρω τους.

A major fire today broke out in a shoe factory in Jinjiang, Fujian, with significant casualties reported. 183 firefighters + 35 engines battled the blaze. Cause is under investigation. pic.twitter.com/KoPfkS8GKx — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 9, 2026

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη αν και οι εστίες είχαν σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπιστεί μέχρι περίπου τις 5:40 (12:40 ώρα Κύπρου), δήλωσε στην CCTV αξιωματούχος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Περίπου 200 πυροσβέστες και διασώστες έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της, ανακοίνωσε το υπουργείο Διαχείρισης Επειγουσών Καταστάσεων.

BREAKING: Casualties reported after a massive fire at a shoe factory in Jinjiang, Fujian province, China pic.twitter.com/BRtKSzAZpm July 9, 2026

Προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από το ισόγειο του εργοστασίου, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στην CCTV. Υλικά κατασκευής παπουτσιών που είναι αποθηκευμένα στο κτίριο είναι πολύ εύφλεκτα και μπορεί να προκάλεσαν τη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς, είπε ο αξιωματούχος όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Λόγω των υλικών η οσμή στο σημείο είναι αρκετά έντονη προκαλώντας ερεθισμούς στα μάτια, ανέφερε η CCTV.

Η «πρωτεύουσα των παπουτσιών»

Η Τζιντζιάνγκ, στην παραλιακή επαρχία Φουτζιάν, είναι ένα σημαντικό κέντρο κατασκευής παπουτσιών και ρούχων και αναφέρεται συχνά ως «πρωτεύουσα παπουτσιών» της Κίνας.

Οι χιλιάδες εταιρίες στην πόλη κατασκεύασαν περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια το 2024, που ισοδυναμεί με το 20% της παγκόσμιας παραγωγής, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

A fire broke out at a footwear factory in east China's Fujian Province on July 9, causing major casualties and leaving several people trapped on a building rooftop. pic.twitter.com/bKhU6C58hh — CCTV+ (@CCTV_Plus) July 9, 2026

Multiple people are trapped as a massive fire engulfs a shoe factory in Jinjiang, Fujian, China. Reports indicate significant casualties. pic.twitter.com/rm7dPwsGl0 — Breaking911 (@Breaking911) July 9, 2026

protothema.gr