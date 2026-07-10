Ο αγαπημένος θαλάσσιος ελέφαντας της Τασμανίας επέστρεψε στη θάλασσα, αφού προηγουμένως είχε γίνει τοπική ατραξιόν, συνθλίβοντας πινακίδες και κάνοντας ηλιοθεραπεία σε δρόμους στα νότια της αυστραλιανής πολιτείας.

Ο πεντάχρονος Νιλ, βάρους ενός τόνου, βγαίνει στην ξηρά δύο φορές τον χρόνο στο νότιο τμήμα της Τασμανίας. Φέτος πέρασε αρκετές εβδομάδες στα συνηθισμένα για τον ίδιο μέρη, με αποτέλεσμα να γίνει viral στα social media συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Βίντεο με τον Νιλ να συνθλίβει πινακίδες και στύλους και να ξαπλώνει σε δρόμους κοντά σε φράχτες έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο και έχουν προσελκύσει πλήθος επισκεπτών σε αυτή την κατά τα άλλα ήσυχη παραλία. Την Πέμπτη, το υπουργείο Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Τασμανίας ανακοίνωσε ότι ο Νιλ φαίνεται πως έχει εγκαταλείψει την περιοχή.

«Ο Νιλ επέστρεψε χθες το βράδυ με ασφάλεια στη θάλασσα. Αυτή είναι η φυσιολογική συμπεριφορά του και ήταν αναμενόμενο», αναφέρει η ανακοίνωση. Δεν αποκλείεται ο Νιλ να επιστρέψει ή να βγει στην ξηρά στο άμεσο μέλλον.

Οι αρχές προστασίας της άγριας ζωής εξέδωσαν πρόσφατα αυστηρή προειδοποίηση, ζητώντας από τον κόσμο να διατηρεί απόσταση από τον Νιλ και επισημαίνοντας ότι η ευθανασία θα αποτελούσε έσχατη λύση, εφόσον δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια, σύμφωνα με την Daily Mail. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για άτομα που πλησίαζαν με μικρά παιδιά για να τραβήξουν φωτογραφίες και άφηναν τροφή για τον θαλάσσιο ελέφαντα.

Ο τοπικός δήμος, ο οποίος βρίσκεται στη διαδικασία υπολογισμού του κόστους των ζημιών που προκάλεσε ο Νιλ, αναγκάστηκε να προσλάβει 24ωρη υπηρεσία ασφαλείας αλλά και να προχωρά σε ρυθμίσεις κυκλοφορίας στους δρόμους αναλόγως με τη συμπεριφορά του θαλάσσιου ελέφαντα.

Ο Νιλ γεννήθηκε στη νότια Τασμανία, εκτός αποικίας και επιστρέφει στην περιοχή δύο φορές το χρόνο για να ξεκουραστεί και να αλλάξει τρίχωμα.

Οι ειδικοί έχουν δηλώσει ότι οι «μονομαχίες» του με πασσάλους και άλλα αντικείμενα αποτελούν φυσική συμπεριφορά και είναι κάτι που οι θαλάσσιου ελέφαντες της ηλικίας του συνήθως κάνουν μεταξύ τους.

Ο Νιλ είχε διασωθεί από υπαλλήλους της υπηρεσίας προστασίας της άγριας ζωής από έναν αμμώδη ύφαλο. Όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή του, το βάρος του θα φτάνει τους τρεις τόνους.

Ο πληθυσμός των θαλάσσιων ελεφάντων μειώθηκε στην Τασμανία στις αρχές του 19ου αιώνα εξαιτίας του κυνηγιού και σήμερα το είδος κατατάσσεται ως «ευάλωτο» στην Αυστραλία.

«Ο Νιλ είναι πιθανώς ένα από τα πρώτα μικρά θαλάσσιων ελεφάντων που γεννήθηκαν στην Τασμανία. Ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που δημιουργεί ο Νιλ, χαιρόμαστε που τον βλέπουμε», δήλωσε ο Κρις Κάρλιον, ειδικός σε θέματα άγριας ζωής του υπουργείου.

Ο κόσμος πρέπει να διατηρεί απόσταση 20 μέτρων από τον Νιλ, να κρατά τα σκυλιά δεμένα με λουρί σε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων και να αποφεύγει να εμποδίζει την πρόσβασή του στο νερό.

@neiltheseal316 When Neil is fully grown, his full-power adult voice will be incredibly loud the Decibel levels can blast between 80 to over 100 dB (that is as loud as a chainsaw or a concert!) His adult whinny will carry through the air for up to 1.5 kilometres 🦭 #neiltheseal video sent in by @⚡ JUSTIN ⚡ ♬ original sound – Neil the Seal 🦭

«Θα τον παρακολουθούμε, αλλά κατά τα άλλα οι κώνοι κυκλοφορίας και οι πινακίδες της Τασμανίας μπορούν να “αναπνεύσουν” ελαφρώς. Συγχαρητήρια σε όλους όσους αντιμετώπισαν τον μεγάλο Νιλ με σεβασμό και προσοχή όσο βρισκόταν στην ξηρά», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τασμανίας, Τζέρεμι Ρόκλιφ.