Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο της Γιούτα, όπου συνεχίζεται η προκαταρκτική διαδικασία σε βάρος του 23χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον.

Κεντρικό πρόσωπο της ακροαματικής διαδικασίας ήταν ο πρώην συγκάτοικός και σύντροφός του, ο οποίος κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε πως πυροβόλησε τον Κερκ, ενώ την επόμενη ημέρα ξέσπασε σε κλάματα λέγοντας πως «μακάρι να μην το είχε κάνει».

Η ομολογία στον συγκάτοικό του

Ο Λανς Τουίγκς κατέθεσε πως, όταν συνάντησε τον Ρόμπινσον την επομένη της δολοφονίας, τον ρώτησε αν όσα του είχε γράψει με μήνυμα ήταν αληθινά.

«Μου είπε πως ήταν. Άρχισε να κλαίει λίγο και είπε ότι ευχόταν να μην το είχε κάνει. Στη συνέχεια προσπαθούσε να απασχολεί τον εαυτό του με διάφορες δουλειές, σαν να ήθελε να αποσπαστεί», ανέφερε στην καταγεγραμμένη κατάθεσή του.

Ο Τουίγκς έχει λάβει ασυλία από τη δίωξη, προκειμένου να συνεργαστεί με τις αρχές.

Τα μηνύματα μετά τη δολοφονία

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν στο δικαστήριο γραπτά μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν οι δύο άνδρες λίγη ώρα μετά τη δολοφονία.

Ο Ρόμπινσον φέρεται να ζήτησε από τον συγκάτοικό του να κοιτάξει κάτω από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή του, όπου είχε αφήσει σημείωμα.

Σε αυτό έγραφε:

«Είχα την ευκαιρία να βγάλω από τη μέση τον Τσάρλι Κερκ και το έκανα. Μακάρι να ζούσαμε σε έναν κόσμο όπου αυτό δεν θα ήταν απαραίτητο».

Σε άλλο μήνυμα, όταν ο συγκάτοικός του τον ρώτησε αν ήταν πράγματι εκείνος ο δράστης, ο Ρόμπινσον απάντησε: «Ναι. Συγγνώμη». Στην ερώτηση «γιατί;», φέρεται να απάντησε: «Είχα χορτάσει το μίσος του. Υπάρχει μίσος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με διαπραγμάτευση».

Περίμενε να πάρει πίσω το όπλο

Στα μηνύματα που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος φέρεται να περιγράφει ότι είχε κρύψει το τουφέκι σε θάμνους, αφού προηγουμένως είχε αλλάξει ρούχα, περιμένοντας να μειωθεί η αστυνομική παρουσία ώστε να το ανακτήσει.

Έγραφε ακόμη ότι καθόταν μέσα στο αυτοκίνητό του βλέποντας βίντεο στο κινητό, ενώ σχολίαζε πως οι αστυνομικοί σκύλοι ίσως είχαν ήδη εντοπίσει το όπλο.

Χαραγμένες σφαίρες και το φερόμενο όπλο

Για πρώτη φορά οι εισαγγελείς έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το φερόμενο όπλο της δολοφονίας, ένα επαναληπτικό τουφέκι, καθώς και από σφαίρες και κάλυκες που είχαν χαραγμένες φράσεις.

Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκαν φυσίγγια με επιγραφές όπως:

«If you read this, you are gay»

«Fascist! Catch!»

Στο σπίτι όπου διέμενε ο Ρόμπινσον εντοπίστηκε επίσης κάλυκας με την επιγραφή «Test Shot».

Η υπόθεση

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Ρόμπινσον πυροβόλησε μία φορά στον λαιμό τον 31χρονο Τσάρλι Κερκ, ιδρυτή της Turning Point USA και στενό σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκείνος μιλούσε σε συγκέντρωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

Ο Κερκ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Δεν έχει δηλώσει ακόμη ενοχή

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και άλλα αδικήματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δηλώσει αν αποδέχεται ή αρνείται τις κατηγορίες.

Οι προκαταρκτικές ακροάσεις έχουν στόχο να κριθεί αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί σε δίκη, στην οποία οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να ζητήσουν την επιβολή της θανατικής ποινής.

naftemporiki.gr