Η οικογένεια του Τσάρλι Κερκ βρέθηκε σήμερα ενώπιος ενωπίω με τον φερόμενο ως δολοφόνο του, τον 23χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, καθώς οι εισαγγελείς παρουσίασαν τα αποδεικτικά στοιχεία τους για την υπόθεση.

Ο Κερκ, βασικός σύμμαχος του Τραμπ και ιδρυτής της νεανικής οργάνωσης «Turning Point USA», πυροβολήθηκε θανάσιμα στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ μιλούσε στο πανεπιστημιακό συγκρότημα του Utah Valley University στο Όρεμ της Γιούτα.

Έπειτα από ανθρωποκυνηγητό, οι Αρχές ανακοίνωσαν δύο ημέρες αργότερα τη σύλληψη του Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για φόνο με επιβαρυντικές περιστάσεις, παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και παραβίαση μαρτύρων.

Ο Ρόμπινσον δεν έχει δηλώσει αθώος ή ένοχος για τις κατηγορίες.

Οι εισαγγελείς της κομητείας Γιούτα ζητούν την επιβολή της θανατικής ποινής. Η προκαταρκτική διαδικασία θα διαρκέσει ως την Παρασκευή.

Το BBC αναφέρει ότι σε προηγούμενες ακροάσεις οι συνήγοροι υπεράσπισης προσπάθησαν να αποκλείσουν διάφορα αποδεικτικά στοιχεία. Προσπάθησαν, χωρίς επιτυχία, να απαγορεύσουν την παρουσία καμερών στην αίθουσα του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής διαδικασίας. Ζήτησαν επίσης από τον δικαστή Τόνι Γκραφ να αποκλείσει το ενδεχόμενο της θανατικής ποινής.

protothema.gr