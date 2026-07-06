Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο ευρωπαϊκό αίτημα για αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών, αποστέλλοντας δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη στη Γαλλία μέσω του ευρωπαϊκού αποθέματος rescEU, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε άμεσα στήριξη μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), καθώς πολλές πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη ταυτόχρονα στην Πορτογαλία και τη Γαλλία, καταστρέφοντας χιλιάδες εκτάρια γης. Η Γαλλία ενεργοποίησε τον Μηχανισμό στις 5 Ιουλίου, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποστέλλει τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη rescEU από τη Σουηδία και την Κύπρο, τα οποία αναμένεται να φθάσουν στις πληγείσες περιοχές εντός της ημέρας.

Από την πλευρά της, η Πορτογαλία ενεργοποίησε τον Μηχανισμό στις 3 Ιουλίου. Λίγες ώρες αργότερα, 118 πυροσβέστες και 45 οχήματα από την Ισπανία έφθασαν στην περιοχή, ενώ αναπτύχθηκαν επίσης τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη rescEU από την Ιταλία και την Ισπανία.

Στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περιόδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα προληπτική ανάπτυξη πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνολικά 777 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται ήδη ή πρόκειται σύντομα να αναπτυχθούν στρατηγικά σε περιοχές υψηλού κινδύνου στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο ευρωπαϊκός στόλος rescEU διαθέτει σε ετοιμότητα 22 πυροσβεστικά αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, τα οποία μπορούν να συνδράμουν κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν μεγάλες πυρκαγιές.

Η Επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χάτζα Λαχμπίμπ, δήλωσε ότι «καθώς η Πορτογαλία και η Γαλλία αντιμετωπίζουν ακραίο κίνδυνο πυρκαγιών εν μέσω του έντονου καύσωνα, κάθε λεπτό είναι κρίσιμο. Είμαι περήφανη που ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας παρέχει και πάλι άμεση στήριξη εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο. Πυροσβεστικά αεροσκάφη, επίγειες ομάδες και οχήματα από τη Σουηδία, την Κύπρο, την Ιταλία και την Ισπανία ενισχύουν ήδη τις επιχειρήσεις. Απέναντι σε αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές, η Ευρώπη στέκεται ενωμένη για την προστασία των ανθρώπων, των τοπικών κοινωνιών, των μέσων διαβίωσης και του φυσικού περιβάλλοντος».

ΚΥΠΕ