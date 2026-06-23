Μέλη Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκριναν την Τρίτη βοήθεια ύψους 9,21 εκατ. ευρώ προς την Κύπρο από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF) για αντιμετώπιση των συνεπειών των δασικών πυρκαγιών του 2025.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών (BUDG) ενέκριναν την κινητοποίηση συνολικού ποσού 144,1 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη στήριξη της Κύπρου, της Ρουμανίας και της Ισπανίας έπειτα από σοβαρές φυσικές καταστροφές που σημειώθηκαν το 2025.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της BUDG ενέκριναν τη διάθεση 9,21 εκατ. ευρώ προς την Κύπρο για τις δασικές πυρκαγιές του 2025, 14,34 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία για τις πλημμύρες και 120,55 εκατ. ευρώ στην Ισπανία για τις πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα.

Σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο, η πρόταση εγκρίθηκε από την Επιτροπή Προϋπολογισμών με 31 ψήφους υπέρ, χωρίς ψήφους κατά ή αποχές.

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι η Κύπρος έχει ήδη λάβει προκαταβολική πληρωμή ύψους 2,3 εκατ. ευρώ για την κάλυψη άμεσων αναγκών αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές, ενώ η Ισπανία είχε λάβει προκαταβολή 30 εκατ. ευρώ. Τα τελικά ποσά υπολογίστηκαν από την Κομισιόν, με βάση το μέγεθος των ζημιών που δήλωσαν τα ενδιαφερόμενα κράτη, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του Ταμείου και τους διαθέσιμους πόρους.

Όπως σημειώνεται, οι δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2025, επηρέασαν τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, προκαλώντας τον εκτοπισμό κατοίκων, τον θάνατο δύο ανθρώπων και την καταστροφή σχεδόν 900 ιδιωτικών περιουσιών. Παράλληλα, επηρεάστηκαν υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας στις πληγείσες περιοχές.

Στην περίπτωση της Ρουμανίας, η χρηματοδότηση αφορά τις σοβαρές πλημμύρες του Μαΐου και του Ιουνίου 2025, οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε διάφορες περιοχές της χώρας, περιλαμβανομένου του αλατωρυχείου Praid. Για την Ισπανία, η ενίσχυση συνδέεται με τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025, σε συνθήκες παρατεταμένης ξηρασίας και ακραίων καυσώνων, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εκκενώσουν τις περιοχές τους και προκαλώντας τον θάνατο οκτώ ατόμων.

Στο σχέδιο έκθεσής τους, οι Ευρωβουλευτές επισημαίνουν την αυξανόμενη συχνότητα σοβαρών φυσικών καταστροφών στην Ευρώπη και καλούν τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσουν τις επενδύσεις σε μέτρα προσαρμογής και πρόληψης, με στόχο τον περιορισμό των ανθρώπινων απωλειών και των οικονομικών ζημιών.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης θα πρέπει να εγκριθεί τόσο από την Ολομέλεια του Σώματος όσο και από το Συμβούλιο της ΕΕ. Η ψηφοφορία στην ολομέλεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο και μετά την οριστική έγκριση η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί στα ενδιαφερόμενα κράτη με εφάπαξ πληρωμή.

Το Ευρωκοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι από τη δημιουργία του το 2002, το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ έχει διαθέσει περισσότερα από 10 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση 147 καταστροφικών γεγονότων σε κράτη μέλη και υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Σημειώνεται ότι εισηγητής της έκθεσης είναι ο Πολωνός Ευρωβουλευτής, Μπόγκνταν Ρζόντσα, ο οποίος προέρχεται από την πολιτική ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), ενώ εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σκιώδης εισηγητής είναι ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ, Μιχάλης Χατζηπαντέλα.

ΚΥΠΕ