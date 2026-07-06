Τη νέα Στρατηγική EURES 2030 παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την προσαρμογή του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης στις αλλαγές που επιφέρει η ψηφιοποίηση, η πράσινη μετάβαση και η γήρανση του πληθυσμού στις αγορές εργασίας.

Η στρατηγική αποσκοπεί στην ενίσχυση της στήριξης προς εργαζόμενους και εργοδότες, καθώς και στην προώθηση της δίκαιης κινητικότητας εργατικού δυναμικού μεταξύ των χωρών της Ευρώπης.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι το EURES θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην καλύτερη αντιστοίχιση δεξιοτήτων και διαθέσιμων θέσεων εργασίας, αξιοποιώντας δεδομένα και ψηφιακά εργαλεία.

Τι προβλέπει η στρατηγική

Βελτιωμένη πληροφόρηση για διαθέσιμες θέσεις εργασίας και συνθήκες διαβίωσης σε άλλες χώρες.

Πιο εξατομικευμένη στήριξη για εργαζόμενους που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό.

Καλύτερη αντιστοίχιση προσόντων με τις ανάγκες των εργοδοτών.

Καθοδήγηση για νόμιμες και δίκαιες προσλήψεις .

. Ενισχυμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες για ευάλωτες ομάδες.

Στενότερη συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, επιμελητήρια και κλαδικούς οργανισμούς.

Για τους εργαζόμενους, το EURES επιδιώκει να λειτουργεί ως αξιόπιστος μηχανισμός εντοπισμού επαγγελματικών ευκαιριών, με σαφή και πολύγλωσση ενημέρωση για θέσεις εργασίας, δικαιώματα και προϋποθέσεις κινητικότητας.

Για τους εργοδότες, η Στρατηγική 2030 προβλέπει μεγαλύτερη υποστήριξη στις διαδικασίες προσλήψεων, ιδιαίτερα σε τομείς και περιοχές όπου καταγράφονται ελλείψεις προσωπικού.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η βελτίωση της αντιστοίχισης δεξιοτήτων μπορεί να συμβάλει σε ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές προσλήψεις, ενώ παράλληλα μπορεί να περιορίσει τις περιφερειακές ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου ψηφιακού οικοσυστήματος, το οποίο θα επιτρέπει καλύτερη αξιοποίηση δεδομένων και πιο στοχευμένες υπηρεσίες προς υποψηφίους και επιχειρήσεις.

Το EURES λειτουργεί ήδη μέσω δικτύου μελών και εταίρων σε 31 χώρες. Περιλαμβάνει την Πύλη EURES, με πρόσβαση σε αγγελίες και προφίλ υποψηφίων, καθώς και την πλατφόρμα European Job Days, η οποία φέρνει σε επαφή εργοδότες και αναζητούντες εργασία.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η νέα στρατηγική επιδιώκει να ενισχύσει τη συνέπεια και την ποιότητα των υπηρεσιών σε όλες τις χώρες, με στόχο μια πιο διασυνδεδεμένη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.