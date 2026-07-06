Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ζήτησε προσωπικά από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την απόφαση για την κόκκινη κάρτα και τον αποκλεισμό μίας αγωνιστικής του επιθετικού της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπαλογκάν, παρέμβαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η FIFA ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ο Μπαλογκάν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα της φάσης των «16» απέναντι στο Βέλγιο, το βράδυ της Δευτέρας, πυροδοτώντας πολιτική αντιπαράθεση και ερωτήματα για την ακεραιότητα της διοργάνωσης.

«Το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω επανεξέταση. Δεν είπα “πρέπει να το κάνεις”», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, προσθέτοντας ότι «δεν πίστευε πως ήταν φάουλ».

Περιέγραψε το περιστατικό ως σύγκρουση «δύο παικτών που έτρεχαν με πλήρη ταχύτητα και έτυχε να πέσουν ο ένας πάνω στον άλλο».

Οι δηλώσεις αποτελούν την πρώτη λεπτομερή αναφορά του Τραμπ στη συνομιλία του με τον Ινφαντίνο.

«Δεν του είπα τι να κάνει, δεν μπορώ να του πω τι να κάνει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μια ανεξάρτητη επιτροπή «πήρε τη σωστή απόφαση».

Ο Τραμπ αμφισβήτησε επίσης την ακεραιότητα του διαιτητή, λέγοντας ότι ήταν «λίγο ύποπτος», ενώ κάλεσε τους δημοσιογράφους να «ελέγξουν το παρελθόν του».

CNN