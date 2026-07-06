Η Νορβηγία επικράτησε με 2-1 της Βραζιλίας και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφήνοντας εκτός συνέχειας τη «Σελεσάο».

Το μοναδικό γκολ της Βραζιλίας σημειώθηκε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, με τον Νεϊμάρ να ευστοχεί από το σημείο του πέναλτι.

Ο Νορβηγός τερματοφύλακας ήταν από τους κορυφαίους του αγώνα και λίγο πριν την εκτέλεση του πέναλτι είχε έναν έντονο λεκτικό διάλογο με τον Νεϊμάρ.

Μάλιστα, ειδικοί στην ανάγνωση χειλιών προσπάθησαν να αποκωδικοποιήσουν την κουβέντα των δύο ποδοσφαιριστών, αποκαλύπτοντας τις ατάκες που αντάλλαξαν λίγο πριν από την εκτέλεση.

Νίλαντ: «Θα σε σταματήσω εγώ»

Νεϊμάρ: «Είσαι σίγουρος; Πού θες (σ.σ. να το εκτελέσει);»

Νίλαντ: «Δοκίμασε στο δοκάρι».

🔥🇧🇷🗣️ 𝙇𝙀𝙄𝙏𝙐𝙍𝘼 𝙇𝘼𝘽𝙄𝘼𝙇 | Goleiro da Noruega diz: "Eu vou te parar". Neymar rebate: "Tem certeza? Onde quer (que eu bata)?" Então Nyland responde: "tenta na trave". Após fazer o gol, Neymar se aproxima do goleiro norueguês e dispara: "Comigo não, comigo não, otário!" pic.twitter.com/9ad7LEOtKp — BlogMarinaDiMoraes (@BlogMarinaDM) July 6, 2026

Μετά το γκολ ο Νεϊμάρ πλησίασε τον Νίλαντ και του είπε: «Μαζί μου όχι, μαζί μου όχι, μ@@(μίλαγε για τα mind games)».

tanea.gr