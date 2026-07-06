Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής (6/7) σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια, όταν ένας επίδοξος ληστής επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα από το ταμείο, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με την ααντίδραση της υπαλλήλου.

Λίγο μετά τις 22:00, ένας άνδρας περίπου 50 ετών, φορώντας μπλε καπέλο και μαύρη χειρουργική μάσκα, μπήκε στο κατάστημα και κατευθύνθηκε προς το ταμείο, ζητώντας από την εργαζόμενη να του παραδώσει τις εισπράξεις της ημέρας.

Ο δράστης έβγαλε από το τσαντάκι του ένα πιστόλι και απείλησε την υπάλληλο.

Η γυναίκα προσπάθησε να προστατευθεί και επιχείρησε να κρυφτεί πίσω από τις βιτρίνες του καταστήματος. Ο ληστής τη σημάδεψε και πάτησε τη σκανδάλη, ωστόσο το όπλο αποδείχθηκε ψεύτικο και τα «πυρά» ήταν άσφαιρα.

Μόλις η υπάλληλος αντιλήφθηκε ότι δεν διέτρεχε άμεσο κίνδυνο, άρπαξε μία σφουγγαρίστρα και άρχισε να καταδιώκει τον δράστη μέσα στο κατάστημα. Με το κοντάρι τον απώθησε, ενώ εκείνος κατάφερε να αρπάξει όσα μετρητά πρόλαβε πριν τραπεί σε φυγή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την 21η φορά που το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο γίνεται στόχος ληστών ή διαρρηκτών. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

ertnews.gr