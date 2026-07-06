Πολύνεκρες συγκρούσεις ξέσπασαν τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, σε φυλακή στα προάστια της πρωτεύουσας της Σρι Λάνκα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι ταραχές ξεκίνησαν την Κυριακή στη φυλακή της Νεγκόμπο, περίπου 35 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, Κολόμπο, και συνεχίστηκαν και τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και την αστυνομία.

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Hiru μετέδωσε ότι 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις συγκρούσεις και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται τόσο κρατούμενοι όσο και σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Inmates and guards have been killed in fighting at a prison near Sri Lanka’s capital. Reports suggest at least 25 people have died and more than 100 others have been injured. pic.twitter.com/yXZ9Ssjfly — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 6, 2026

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Τσαντάνα Χεράθ, επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκαν συγκρούσεις μέσα στη φυλακή και ότι υπήρξαν νεκροί, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα αίτια των συγκρούσεων δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά.

AP photo

Αξιωματούχος του κεντρικού κρατικού νοσοκομείου της περιοχής δήλωσε ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν διακομιστεί με τραυματισμούς που σχετίζονται με τα επεισόδια στη φυλακή. Μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να κάνει δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Δεν διευκρίνισε τη φύση των τραυματισμών.

APphoto

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν χθες βράδυ ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες κρατουμένων που φέρονται να είναι διακινητές ναρκωτικών στη φυλακή αυτή των σχεδόν 10.000 κρατουμένων.

“Η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα”, δήλωσε ένας αστυνομικός στο Γαλλικό Πρακτορείο ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί. “Τέσσερις φύλακες σκοτώθηκαν στην προσπάθεια να καταστείλουν τις ταραχές”, είπε.

Όταν έμαθαν για τα επεισόδια, κρατούμενοι ανέβηκαν στην ταράτσα της φυλακής, ένα τμήμα της οποίας κατέρρευσε στη συνέχεια με αποτέλεσμα να σημειωθούν πολλοί τραυματισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ειδικές μονάδες της αστυνομίας εκλήθησαν για ενισχύσεις, όμως δεν επενέβησαν. Μπροστά από το σωφρονιστικό κατάστημα συγκεντρώθηκαν πολλά μέλη των οικογενειών των κρατουμένων.

Πηγή: Associated Press, ΑΠΕ / ertnews