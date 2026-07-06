Τον πέμπτο διαγωνισμό για την αναζήτηση νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη του στη Μεσόγειο προκήρυξε το Ισραήλ, επιδιώκοντας να ενισχύσει τα εγχώρια αποθέματα και τις εξαγωγές του προς τις γειτονικές αγορές.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις και αναμένεται να διαρκέσει περίπου έναν χρόνο, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Έλι Κοέν. Στον διαγωνισμό θα μπορεί να συμμετάσχει, στο πλαίσιο κοινοπραξίας, και η Chevron, η οποία διαχειρίζεται τα κοιτάσματα Ταμάρ και Λεβιάθαν.

Το Ισραήλ καλύπτει μεγάλο μέρος των ενεργειακών του αναγκών από τα κοιτάσματα ανοικτά των ακτών του στη Μεσόγειο. Το Ταμάρ εξυπηρετεί κυρίως την εγχώρια αγορά, ενώ το Λεβιάθαν, περίπου 130 χιλιόμετρα από τις ισραηλινές ακτές, αποτελεί βασική πηγή εξαγωγών προς την Αίγυπτο και την Ιορδανία.

Τα δύο κοιτάσματα βρίσκονται στη λεκάνη της Λεβαντίνης, στην Ανατολική Μεσόγειο, περιοχή με ιδιαίτερη ενεργειακή σημασία και για την Κύπρο.

Ο κ. Κοέν ανέφερε ότι ο τομέας φυσικού αερίου έχει αποδείξει την οικονομική του αξία, προσθέτοντας πως οι εξαγωγές προς την Αίγυπτο και την Ιορδανία συμβάλλουν και στην περιφερειακή σταθερότητα.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, το Ισραήλ ενέκρινε συμφωνία ύψους $35 δισ. για την προμήθεια 130 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου από το Λεβιάθαν προς την Αίγυπτο έως το 2040.

Η έναρξη της νέας διαδικασίας είχε καθυστερήσει λόγω των περιφερειακών συγκρούσεων. Οι ισραηλινές αρχές εκτιμούν ότι στην ΑΟΖ της χώρας ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη έως και 400 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που δεν έχουν εντοπιστεί.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Πετρελαίου του ισραηλινού Υπουργείου Ενέργειας, Τσεν Μπαρ Γιόσεφ, το Ισραήλ καταναλώνει περίπου 14 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως και εξάγει αντίστοιχη ποσότητα.

Το κοίτασμα Λεβιάθαν εκτιμάται ότι διαθέτει περίπου 600 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Παρότι η Ευρώπη εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για ισραηλινές ποσότητες, η απουσία απευθείας αγωγού και τα σημερινά διαθέσιμα αποθέματα περιορίζουν τις προοπτικές εξαγωγών προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Το Ισραήλ είχε παραχωρήσει άδειες εξερεύνησης το 2025 στην BP, στη Socar του Αζερμπαϊτζάν και στη NewMed Energy, στο πλαίσιο της προσπάθειας προσέλκυσης διεθνών ενεργειακών ομίλων στην Ανατολική Μεσόγειο.

ΚΥΠΕ