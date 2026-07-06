Δηλώσεις στο Fox News και στην εκπομπή The Sunday Briefing έκανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου και η χαρακτηριστικότερη ατάκα του αφορούσε στην πρόθεση της Ουάσινγκτον να πουλήσει F-35 και κινητήρες για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία.

«Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τους δοθούν τα F-35 ή οι κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Kάτι τέτοιο θα διατάρασσε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως και να το κάνουμε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή.»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποβάθμισε στη συνέχεια τις επικρίσεις που διατύπωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. «Σέβομαι τον Τζέι Ντι Βανς. Έχουμε πολύ καλή σχέση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με όλα όσα λέει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Βανς έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική στο Ισραήλ και στις επιχειρήσεις του στον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τις ισραηλινές ενέργειες κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, καθώς αυτές έχουν προκαλέσει την οργή της Τεχεράνης και έχουν καταστήσει δυσκολότερες τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Τον περασμένο μήνα, ο Βανς εξαπέλυσε δριμεία επίθεση εναντίον μελών της ισραηλινής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε βαθιά διεθνή απομόνωση και ότι οι ηγέτες του δεν έχουν εκτιμήσει επαρκώς τη διπλωματική και στρατιωτική στήριξη που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Νετανιάχου απέρριψε, πάντως, αυτόν τον ισχυρισμό του Βανς, ότι το Ισραήλ δηλαδή είναι απομονωμένο.Παράλληλα, χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «τον μεγαλύτερο φίλο που είχαμε ποτέ στον Λευκό Οίκο», αλλά πέταξε και μία σπόντα λίγο αργότερα…

«Έχουμε και άλλους φίλους, όπως μια μικρή χώρα που λέγεται Ινδία. Ξέρετε, έχει 1,4 δισεκατομμύρια κατοίκους και η υποστήριξη που λαμβάνουμε εκεί είναι πραγματικά τεράστια», ανέφερε με νόημα.

skai.gr