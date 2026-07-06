Νέα στοιχεία προκύπτουν στη δίκη για τον θάνατο του 14χρονου Στυλιανού, μετά την αντεξέταση της όγδοης μάρτυρος από το συνήγορο της μητέρας του αδικοχαμένου παιδιού. Η όγδοη μάρτυρας Π.Α., ήταν η δασκάλα του Στυλιανού στην προδημοτική, την περίοδο 2009-10.

Ισχυρισμός για διπολική διαταραχή

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις του δικηγόρου της, Τζόναθαν Πετίτο, η μητέρα του Στυλιανού φέρεται να πάσχει από διπολική διαταραχή. Ο ίδιος μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι από την ίδια διαταραχή έπασχε και ο Στυλιανός και πως πρόκειται για πρόβλημα που το παιδί κληρονόμησε από το DNA της μητέρας του.

Στηριζόμενος στη φύση της διπολικής διαταραχής και του ενδεχόμενου συμπτώματος ένας ασθενής να φαντάζεται πράγματα που δεν έγιναν, ο δικηγόρος της μητέρας υπέβαλε στην κατηγορούμενη ότι εντός της οικίας του Στυλιανού δεν έλαβε χώρα οποιοδήποτε γεγονός βίαιης συμπεριφοράς. Υπενθυμίζεται ότι στην κατάθεση της η μάρτυρας αναφέρθηκε σε κατ’ ισχυρισμό γεγονός όπου η μητέρα της εκμυστηρεύθηκε πως την είχε χτυπήσει ο σύντροφός της. Επιπλέον, σημείωσε ότι εκείνη την ημέρα την είχε δει με τραύμα στα χείλη και μώλωπα στο πόδι.

Κληθείσα η μάρτυρας να απαντήσει για την άποψη που είχε σχηματίσει για την μητέρα του Στυλιανού εκείνη την περίοδο, η Π.Α. ανέφερε ότι την έβλεπε ως ένα άτομο που ταλαιπωρείτο πάρα πολύ, ίσως λόγω και της εργασίας της οικογένειας. Πάλευαν για τα προς το ζειν και έπρεπε και η ίδια να εργάζεται στη φάρμα, είπε. Πρόσθεσε ότι για τον Στυλιανό έδειχνε ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν μπορεί να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβαινε στο σπίτι και αν εκείνη δεν μπορούσε να αντιδράσει. «Η εντύπωσή μου ήταν πως εργαζόταν και αγωνιζόταν και για τα παιδιά της», υπογράμμισε.

Ζήτησε διάλειμμα λόγω ζάλης η μάρτυρας

Κατά τη διάρκεια της αντεξέτασης της από τον συνήγορο υπεράσπισης της κατηγορούμενης 3, Βίκτωρα Ακάμα, η μάρτυρας Π.Α. ζήτησε διάλειμμα υποστηρίζοντας ότι είχε ζαλιστεί. Προηγουμένως, ο κ. Ακάμας αμφισβητούσε την ακρίβεια του ημερολογίου που κρατούσε η μάρτυρας την περίοδο που ήταν δασκάλα του Στυλιανού, αφήνοντας να νοηθεί ότι καθυστέρησε να αναφέρει στην πολυθεματική επιτροπή περιστατικά βίας στην οικογένεια. Η ίδια υποστηρίζει πως όταν ενημερώθηκε για βία, ενημέρωσε και η ίδια με τη σειρά της.

«Ασκήσατε πλημμελώς τα καθήκοντα σας»

Σε άλλο σημείο της αντεξέτασης της μάρτυρος, ο κ. Ακάμας της υπέβαλε τη θέση ότι την περίοδο που ο Στυλιανός ήταν υπό την ευθύνη της, άσκησε πλημμελώς τα καθήκοντα της. Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι ενώ η εγκύκλιος προνοούσε ότι σε περιπτώσεις που παρατηρείται βία στην οικογένεια συγκροτείται ομάδα αποτελούμενη από τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου, την δασκάλα της τάξης του παιδιού, εκπαιδευτική ψυχολόγο και επισκέπτρια υγείας, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Η μάρτυρας απάντησε πως όντως στην αρχή δεν συγκρότησε μια τέτοια ομάδα, σημειώνοντας ότι κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα περιστατικά που είχε υπόψη της αφορούσαν την προηγούμενη σεζόν. Όπως υποστήριξε, συγκρότησε αυτή την ομάδα αργότερα.