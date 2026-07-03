Την έντονη αντίδραση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου προκάλεσε η συμπεριφορά του δικαστή των Βρετανικών Βάσεων στο δικαστήριο Δεκέλειας, Carl Gumsley, ο οποίος, έλαβε χθες απόφαση που περιορίζει την ελευθερία του τύπου, προειδοποιώντας, μάλιστα, τους δημοσιογράφους πως θα διώκονται ποινικά για ασέβεια του δικαστηρίου, εάν δεν συμμορφωθούν.

Ο κ. Gumsley επικαλέστηκε ειδική πρόνοια στη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας που επιτρέπει, όπως είπε, στον δικαστή να περιορίζει, κατά την κρίση του, τις πληροφορίες που μπορεί να μεταδίδονται, όχι σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασίες όπου αυτό είναι αυτονόητο, αλλά σε ανοικτές δίκες. Μέσω αιχμηρής ανακοίνωσης η Ένωση Συντακτών έκανε λόγο για «προσβλητική, εριστική και αλαζονική» συμπεριφορά του δικαστή, ξεκαθαρίζοντας προς πάσα κατεύθυνση πως η δημοσιογραφία δεν μπορεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς απειλών και η ελευθερία της έκφρασης μπορεί δεν να τίθεται υπό περιορισμό από τον όποιο δικαστικό λειτουργό της όποιας δικαστικής αρχής.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών

Η Ένωση Συντακτών Κύπρου εκφράζει έντονη δυσφορία, αλλά και ανησυχία, για την όλη στάση του δικαστή των Βρετανικών Βάσεων στο δικαστήριο Δεκέλειας, κ. Carl Gumsley, χθες Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, απέναντι στους Κύπριους δημοσιογράφους που βρέθηκαν εντός της δικαστικής αίθουσας για να καλύψουν ειδησεογραφικά την ακροαματική διαδικασία προσαγωγής του πατέρα των δύο παιδιών, τα οποία έχασαν τη ζωή τους υπό τις γνωστές τραγικές συνθήκες.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έτυχε το Δ.Σ. της Οργάνωσης από συναδέλφους, οι οποίοι κάλυπταν την ευαίσθητη δικαστική διαδικασία, η συμπεριφορά του εν λόγω δικαστικού λειτουργού υπήρξε ιδιαίτερα προσβλητική, εριστική και αλαζονική. Οι εκτενείς προειδοποιήσεις και υποδείξεις του κ. Gumsley προς τους δημοσιογράφους σχετικά με ποινικές συνέπειες σε περίπτωση ασέβειας ή ανυπακοής προς το δικαστήριο, ενείχαν χαρακτήρα αναίτιας απειλής απέναντι στους λειτουργούς του Τύπου. Η δημοσιογραφία δεν μπορεί να λειτουργεί υπό καθεστώς απειλών. Η ελευθερία έκφρασης δεν μπορεί να τίθεται υπό περιορισμό από τον όποιο δικαστικό λειτουργό της όποιας δικαστικής αρχής.

Το Δ.Σ. της ΕΣΚ σημειώνει ότι παρόμοιο συμβάν υπήρξε και στο πρόσφατο παρελθόν. Τέτοιες προσεγγίσεις συνιστούν αναχρονισμό άλλων εποχών, δεν συνάδουν με το σύγχρονο πνεύμα συνεργασίας και τον αμοιβαίο σεβασμό που πρέπει να διέπει τις σχέσεις των δικαστικών αρχών με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η παρακώλυση του δημοσιογραφικού έργου είναι ανεπίτρεπτη, όποθεν κι αν προέρχεται.