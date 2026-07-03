Προβλήματα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αρκετά νοικοκυριά που δεν κατάφεραν να συντονιστούν με τη νέα πλατφόρμα της HELLAS SAT, που λειτουργεί σε DVB-T2, ώστε να βλέπουν κανάλια στην τηλεόρασή τους.

Υπενθυμίζεται πως η αλλαγή επήλθε την 1η Ιουλίου 2026 και αφορά την αναβάθμιση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σε νεότερη τεχνολογία μετάδοσης, καθώς το DVB-T2 είναι πιο σύγχρονο από το DVB-T.

Το DVB-T2 επιτρέπει:

Καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου

Περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια

Πιο αποδοτική χρήση των συχνοτήτων.

Πώς λειτουργεί

Σύμφωνα με την Hellas Sat, με τρία απλά βήματα μπορείτε να απολαύσετε ψηφιακή τηλεόραση:

Ελέγξτε τη συμβατότητα

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει DVB-T2 ή αποκτήστε έναν εξωτερικό δέκτη.

Συνδέστε την κεραία

Συνδέστε μια κεραία UHF στην τηλεόρασή σας για λήψη του σήματος DVB-T2.

Σαρώστε για κανάλια

Εκτελέστε αυτόματη αναζήτηση καναλιών και απολαύστε δωρεάν ψηφιακή τηλεόραση.

Ουσιαστικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε εξαρτώνται από τον εξοπλισμό που διαθέτουμε.Αν η τηλεόρασή σας είναι σύγχρονη (συνήθως μετά το 2017) και υποστηρίζει DVB-T2, απαιτείται μόνο ένας απλός επανασυντονισμός των καναλιών. Αν η συσκευή σας είναι παλαιότερης τεχνολογίας, θα χρειαστεί να προμηθευτείτε έναν αποκωδικοποιητή DVB-T2 κόστους περίπου €20-50 ή να αντικαταστήσετε την τηλεόρασή σας με νέα τηλεόραση με DVB-T2.

Για αυτόματο συντονισμό

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας Επιλέξτε “Αυτόματη αναζήτηση καναλιών” ή “Auto Tune” Επιλέξτε “DVB-T” ή “Κεραία” ως πηγή σήματος Ξεκινήστε την αναζήτηση και περιμένετε να ολοκληρωθεί Αποθηκεύστε τα κανάλια που βρέθηκαν

Πώς κάνω χειροκίνητη αναζήτηση καναλιών

• Από το τηλεχειριστήριο πατήστε το κουμπί MENU

• Μεταβείτε στις ρυθμίσεις

• Στο σημείο αναζήτησης επιλέξτε την χειροκίνητη

• Για το πακέτο 1: ρυθμίστε το κανάλι 35

• Για το πακέτο 2: ρυθμίστε το κανάλι 48



Για την περιοχή ελεύθερης Αμμοχώστου:

• Για το πακέτο 1: ρυθμίστε το κανάλι 23

• Για το πακέτο 2: ρυθμίστε το κανάλι 26

Γιατί προκύπτουν προβλήματα

Όπως δήλωσε στο philenews o CEO της Hellas Sat, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, ένα μικρό ποσοστό νοικοκυριών αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις κεραίες τους. Εξήγησε πως με το νέο σύστημα DVB-T2 μεταφέρεται περισσότερη εικόνα μέσα από τα καλώδια, οπότε μπορεί να δημιουργούνται κάποια προβλήματα σε παλιές εγκαταστάσεις. Επίσης, όπως είπε, στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων με ενισχυτές στις κεραίες, δημιουργείται πρόβλημα λόγω του ότι είναι ισχυρό το σήμα της Hellas Sat.

Ουσιαστικά, σύμφωνα με τους ιθύνοντες το πρόβλημα παρατηρείται σε σπίτια με παλιές εγκαταστάσεις, ή κακής ποιότητας τηλεοράσεις και αποκωδικοποιητές.



Τι πρέπει να κάνω αν δεν βλέπω κανάλια μετά την αλλαγή

Βήματα:

• Κάνω επανασυντονισμό καναλιών

• Ελέγχω αν η τηλεόραση ή ο αποκωδικοποιητής υποστηρίζει DVB-T2

• Ελέγχω καλώδια και κεραία

• Αν το πρόβλημα συνεχίζεται, επικοινωνώ με τεχνικό ή το call center.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.hellas-sat.digital ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης (Call Center) στο τηλέφωνο 22 00 07 37 που λειτουργεί Δευτέρα – Κυριακή από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ.