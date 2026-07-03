Δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη ή ποιος θα πρέπει να μας απαντήσει, όμως η κατάσταση με τον συντονισμό στα νέα κανάλια είναι ένα χάος. Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι εύκολο να γίνει αυτή η αλλαγή αλλά ταυτόχρονα σε άλλες περιπτώσεις προκύπτουν σοβαρά θέματα.

Το ένα πρόβλημα είναι ότι παλαιότερες τηλεοράσεις θα χρειαστούν νέο ψηφιακό δέκτη. Άρα επιπλέον έξοδα και ενδεχομένως και κάποιο άτομο που θα πρέπει να βοηθήσει εάν ξέρει πώς να το κάνει. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι ακόμη και σε τηλεοράσεις τελευταίας τεχνολογίας, αξίας μερικών χιλιάδων ευρώ, ο συντονισμός δεν μπορεί να γίνει λόγω… επιλογής χώρας.

Άλλοι έχουν αναφέρει πως ενδεχομένως, ακόμη και αν η τηλεόρασή τους πληροί όλα τα «κριτήρια», θα πρέπει να αλλάξουν εξωτερική κεραία. Τώρα, με βάση αυτά ας μας εξηγήσει κάποιος τι δοκιμές είχαν γίνει και αν η εταιρεία που ανέλαβε αυτή την αλλαγή τελικά είχε ή όχι στα υπόψιν της όλα αυτά τα προβλήματα. Ναι, να πάμε στη νέα εποχή, αλλά τουλάχιστον να πάμε με σωστή ενημέρωση. Το αλλάξτε απλά τα κανάλια δεν μετρά, όταν η απλή αναζήτηση δεν σου λύνει το πρόβλημα.

Απ’ ό,τι φαίνεται η μισή Κύπρος αντιμετωπίζει πρόβλημα και το μέγεθος των προβλημάτων δείχνει πολύ καλά ότι δεν υπήρχε σωστή προετοιμασία…

Ζακ.