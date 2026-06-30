Από τα μεσάνυκτα η τηλεόραση στην Κύπρο θα αλλάξει ριζικά, καθώς τα ιδιωτικά κανάλια εισέρχονται στη νέα εποχή και θα εκπέμπουν μέσω των νέων συχνοτήτων (35, 48) και της τεχνολογίας DVB-T2.

Ωστόσο, για να μπορέσουν οι τηλεθεατές να συνεχίσουν να παρακολουθούν τις αγαπημένες σειρές και εκπομπές τους, πρέπει να επαναπρογραμματίσουν τις συσκευές τους ή να προμηθευτούν αποκωδικοποιητή.

Τι πρέπει να κάνουν

Αν η τηλεόραση υποστηρίζει DVB-T2, τότε απαιτείται απλός επανασυντονισμός των καναλιών.

Αν δεν υποστηρίζει DVB-T2, απαιτείται αγορά αποκωδικοποιητή DVB-T2 ή νέας τηλεόρασης.

Από τη Velister στη Hellas Sat

Στο philenews μίλησε ο CEO της Hellas Sat, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, ο οποίος εξήγησε ότι πρόκειται για τη δεύτερη ψηφιακή μετάβαση που πραγματοποιείται σε όλες τις χώρες. «Η Κύπρος καθυστέρησε σε αυτόν τον τομέα, καθώς στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες η αλλαγή αυτή έγινε εδώ και καιρό».

Σημείωσε ότι πρόκειται για το νέο πρωτόκολλο εκπομπής (DVB-T2), το οποίο εφαρμόζει πλέον και η Κύπρος. «Από ό,τι γνωρίζω, το ΡΙΚ θα ξεκινήσει την εγκατάσταση πομπών DVB-T2».

Όπως είπε, η ουσία είναι ότι μεταδίδεται περισσότερη πληροφορία από κάθε τηλεοπτικό κανάλι. «Μεταφέρεται περισσότερη πληροφορία και μπορούν να χωρέσουν περισσότερα κανάλια υψηλής ευκρίνειας (HD), καθώς και 4K, που είναι η τηλεόραση υπερυψηλής ευκρίνειας».

Επιπλέον, εξήγησε ότι αν ένας τηλεθεατής έχει μια παλιά τηλεόραση, την οποία αγόρασε πριν από 3-4 χρόνια, τότε πρέπει να την ελέγξει και ίσως να χρειαστεί αποκωδικοποιητή. «Αυτό όμως, έπρεπε να είχε γίνει ήδη, γιατί από αύριο σταματά να εκπέμπει η Velister». Πρόσθεσε ότι, αν ο τηλεθεατής έχει τη δυνατότητα, μπορεί να αγοράσει μια καινούρια τηλεόραση, η οποία θα υποστηρίζει DVB-T2 και 4K.

Υπογράμμισε ότι αυτό έχει γίνει ήδη από όλες τις χώρες. «Ακόμη και η Συρία και άλλες χώρες της περιοχής εφάρμοσαν εδώ και καιρό το DVB-T2. Στα κατεχόμενα προχώρησαν σε αυτή την αλλαγή πριν από 3-4 χρόνια».

Πού οφείλεται η καθυστέρηση στην Κύπρο

Ερωτηθείς πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση στην Κύπρο, απάντησε ότι το 2010 αδειοδοτήθηκε από την τότε κυβέρνηση η Velister, όταν ήδη η Ευρώπη βρισκόταν προς το τέλος του πρώτου σταδίου της ψηφιακής μετάβασης. «Το πρωτόκολλο DVB-T2 ξεκίνησε από το 2009», είπε.

Συμπλήρωσε ότι για 15 χρόνια χρησιμοποιούνταν το πρώτο πρωτόκολλο DVB-T. «Αδειοδοτήθηκε κάπως καθυστερημένα το τηλεοπτικό δίκτυο της Velister, ενώ στις άλλες χώρες είχαν ήδη αδειοδοτηθεί 7-8 δίκτυα πριν. Οι επενδύσεις της Velister ήταν για 15 χρόνια. Ακολούθησε η δεύτερη περίοδος αδειοδότησης, στην οποία συμμετείχε η Hellas Sat. Τώρα έχουμε την άδεια για άλλα 15 χρόνια».

Ο κ. Πρωτοπαπάς ξεκαθάρισε ότι δεν επηρεάζονται οι τηλεθεατές που παρακολουθούν τηλεόραση μέσω συνδρομητικών πλατφορμών. «Στο μέλλον δεν θα έχουν πρόσβαση σε ορισμένα κανάλια 4K», είπε.

Τέλος, επεσήμανε ότι το νέο σύστημα μεταδίδει περισσότερη πληροφορία από κάθε κανάλι, με αποτέλεσμα να είναι λίγο πιο ευαίσθητο σε κακές εγκαταστάσεις καλωδίωσης στις οικίες. «Μπορεί να χρειαστεί κάποια τεχνική υποστήριξη. Τους πρώτους τρεις μήνες της μετάβασης, το μεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα».

Υπενθυμίζεται ότι η αλλαγή αφορά μόνο όσους λαμβάνουν τηλεοπτικό σήμα μέσω κεραίας για τα ελεύθερα ιδιωτικά κανάλια. Οι συνδρομητικές (καλωδιακές ή δορυφορικές) πλατφόρμες και τα κανάλια του ΡΙΚ δεν επηρεάζονται.

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη παρέχονται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 22 00 07 37.