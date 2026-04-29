Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό ότι, με γνώμονα την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στα τηλεοπτικά προγράμματα και την ομαλή προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα, η περίοδος παράλληλης εκπομπής της υφιστάμενης πλατφόρμας (DVB-T) και της νέας πλατφόρμας (DVB-T2) επεκτείνεται μέχρι την 1η Ιουλίου.

Η μετάβαση στη σύγχρονη ευρωπαϊκή τεχνολογία DVB-T2 αφορά στην αναβάθμιση του δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης, διασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου (HD & 4K), περισσότερα κανάλια και πιο αποδοτική χρήση των συχνοτήτων.

Η απόφαση αυτή στοχεύει στο να δοθεί επαρκής χρόνος σε όλους τους τηλεθεατές να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες αναβάθμισης του εξοπλισμού τους, αποφεύγοντας φαινόμενα συνωστισμού ή αναστάτωσης. Η πλήρης μετάβαση και η οριστική παύση της παλαιάς πλατφόρμας θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της παράτασης. Προτρέπονται οι πολίτες να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή για την αναβάθμιση του εξοπλισμού τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.hellas-sat.digital ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης (Call Center) στο 22000737.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες:

Απαραίτητες Ενέργειες:

Αν η τηλεόρασή σας είναι σύγχρονη (συνήθως μετά το 2017) και υποστηρίζει DVB-T2, απαιτείται μόνο ένας απλός επανασυντονισμός των καναλιών.

Αν η συσκευή σας είναι παλαιότερης τεχνολογίας, θα χρειαστεί να προμηθευτείτε έναν αποκωδικοποιητή DVB-T2 (κόστους περίπου 20-50€) ή να αντικαταστήσετε την τηλεόρασή σας.

Υποδομή:

Δεν απαιτείται αλλαγή κεραίας ούτε αλλαγή στην κατεύθυνσή της, καθώς η νέα πλατφόρμα χρησιμοποιεί τα ίδια σημεία εκπομπής.

Πλατφόρμες που δεν επηρεάζονται:

Η αλλαγή αφορά μόνο όσους λαμβάνουν σήμα μέσω κεραίας για τα ελεύθερα ιδιωτικά κανάλια. Οι συνδρομητικές (καλωδιακές/δορυφορικές) πλατφόρμες και τα κανάλια του ΡΙΚ δεν επηρεάζονται.