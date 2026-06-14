Σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (14/6) σε θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθώνης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσια περιοχή 18 χλμ. νότια – νοτιοδυτικά της Μεθώνης με εστιακό βάθος 9 χλμ.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο σεισμός έγινε αισθητός σε Πάτρα, Καλαμάτα και άλλες περιοχές της Μεσσηνίας.

«Δυνατός επιφανειακός σεισμός πριν λίγα λεπτά μεγέθους 5.3 στο θαλάσσιο χώρο νότια της Πύλου. Αισθητός ελαφρά και στην Αττική. Είναι νωρίς για να εκτιμήσουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό ή όχι. Η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Ο πιο πρόσφατος μεγάλος σεισμός έγινε εκεί στις 14.2.2008 με μέγεθος 6.6» έγραψε σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

protothema.gr