Μπορεί οι Ελβετοί και οι Τούρκοι να την «πάτησαν» τα ξημερώματα της Κυριακής (14/6) κόντρα σε Κατάρ και Αυστραλία αντίστοιχα, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη με τη Γερμανία, καθώς τα «Πάντσερ», αν και τα βρήκαν «σκούρα» για κάτι παραπάνω από τριάντα λεπτά, συνέτριψαν με 7-1 του Κουρασάο στο «Houston Stadium», για την 1η αγωνιστική του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στον οποίο συμμετέχουν επίσης ο Ισημερινός και η Ακτή Ελεφαντοστού.

Το Κουρασάο έκανε το… λάθος να φέρει προσωρινά το παιχνίδι στα ίσα στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με τον Κομενένσια (21′), ο οποίος πέτυχε το ιστορικό πρώτο γκολ της «σταχτοπούτας» σε τελική φάση Μουντιάλ και… το πλήρωσε. Οι Γερμανοί, αφού πήραν εκ νέου το προβάδισμα με τον Σλότεμπεργκ (38′), δεν έδειξαν έλεος, φτάνοντας σε μια άνετη και ευρεία, όπως εξελίχθηκε, επικράτηση.

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