Αλλεπάλληλες παραβιάσεις του καθεστώτος στη νεκρή ζώνη με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), τα οποία απογειώθηκαν από τα κατεχόμενα, καταγράφηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Δερύνειας, σε κοντινή απόσταση από τον χώρο της αντικατοχικής εκδήλωσης του Δήμου Αμμοχώστου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το περιστατικό, ενώ αναμένεται να προχωρήσουν σε σχετικά διαβήματα για παραβίαση του status quo στη νεκρή ζώνη.

Τα drones, σύμφωνα με πληροφορίες, απογειώθηκαν από τα κατεχόμενα και κινήθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση από τον χώρο όπου πραγματοποιούνταν η αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Αμμοχώστου, στη Δερύνεια, προκαλώντας προβληματισμό στις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τα δεδομένα του περιστατικού, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο των ελεύθερων περιοχών και ενδέχεται να υπήρξε παραβίαση του υφιστάμενου καθεστώτος στη νεκρή ζώνη.

Για την υπόθεση αναμένεται να γίνουν τα προβλεπόμενα διαβήματα προς τα αρμόδια όργανα, ενώ οι Αρχές αξιολογούν όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένου οπτικοακουστικού υλικού από το περιστατικό.

ΚΥΠΕ