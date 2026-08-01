Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών προς τη Θέουτα σταμάτησαν στη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι αρχές άρχισαν την εγκατάσταση πλωτού φράγματος μήκους 500 μέτρων στα ανοικτά των συνόρων με το Μαρόκο, μετά τη μαζική εισροή των προηγούμενων ημερών και τον θάνατο τουλάχιστον 67 ανθρώπων.

Η ισπανική Πολιτοφυλακή άρχισε να τοποθετεί το νέο φράγμα στις 8:50 π.μ. ώρα Κύπρου, στον κυματοθραύστη του Ταραχάλ, ένα από τα κύρια σημεία που χρησιμοποιούν όσοι προσπαθούν να εισέλθουν στο λιλιπούτειο ισπανικό έδαφος, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Το φουσκωτό φράγμα, σε συνδυασμό με μια σειρά αγκυροβολημένων ναυτικών σημαντήρων, έχει σχεδιαστεί ώστε να υψώνεται 30 έως 70 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του νερού και να εκτείνεται έως και ένα μέτρο κάτω από αυτήν, προστίθεται στην ανακοίνωση, ενώ μία δίοδος μεταξύ των φραγμάτων θα επιτρέπει στα σκάφη της Πολιτοφυλακής να περιπολούν στην περιοχή.

#Ceuta ‼️ #ÚltimaHora 📣 Ya está instalada la “barrera de contención”. Imagen de hace unos minutos en el espigón del #Tarajal. Se trata de una valla neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 cm y una parte sumergida de 1 metro de profundidad. pic.twitter.com/nIWX7UxpWD — Ultimas Noticias Canarias (@UNCanarias) August 1, 2026

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περίπου 50.000 άτομα άρχισαν να εισέρχονται στη Θέουτα από ξηράς και θαλάσσης από την Πέμπτη, σε μια άνευ προηγουμένου εισροή σε ένα από τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Περισσότερα από 48.000 από αυτά επέστρεψαν στο Μαρόκο εντός 48 ωρών, ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση.

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Βίντεο που μετέδωσε σήμερα το Reuters έδειχνε Ισπανούς στρατιώτες και αστυνομικούς να περιπολούν στην σχεδόν έρημη παραλία του Ταραχάλ, που ήταν καλυμμένη από ομίχλη.



Τουλάχιστον 67 οι νεκροί

Τουλάχιστον 67 σοροί έχουν ανασυρθεί από την ισπανική πλευρά των συνόρων, σύμφωνα με αξιωματούχους, αφού ορισμένοι μετανάστες πνίγηκαν και άλλοι σκοτώθηκαν όταν έπεσαν ενώ προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν στον κυματοθραύστη και στο συνοριακό φράχτη.

Hiszpańska Ceuta ma populację ok. 83 000 ludzi. Muzułmanie stanowią tam 45-50%. W tej chwili miejscowość jest szturmowana przez nawet 40+ tysięcy ludzi NA DOBĘ (ostatnie dane Reuters).



Ale oczywiście, że nie mamy do czynienia z inwazją. pic.twitter.com/vf1axVdgN6 July 31, 2026

Πολλοί ωθήθηκαν να μεταναστεύσουν λόγω οικονομικών δυσκολιών ενώ ενθαρρύνθηκαν από φήμες που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

protothema.gr