Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε το ζήτημα του αμερικανικού ελέγχου της Γροιλανδίας, λίγες εβδομάδες μετά τις προηγούμενες σχετικές αναφορές του, με νέες αναρτήσεις στο Truth Social αλλά και δηλώσεις του σε συνέντευξη, στις οποίες επέμεινε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο παραμένει πιθανό.

Παράλληλα, σε συνέντευξή του, επέμεινε ότι αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί.

«Εξακολουθείτε να εξετάζετε και τη Γροιλανδία;» ρώτησε τον Τραμπ τηλεφωνικά την Παρασκευή ο παρουσιαστής του Real America’s Voice, Στιβ Γκρούμπερ. «Έκανα την πρόβλεψη σε αυτή την εκπομπή ότι πριν ολοκληρώσετε τη θητεία σας, η Γροιλανδία θα βρίσκεται υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Παραμένει εξαιρετικά σημαντική για την άμυνα του δυτικού ημισφαιρίου, έτσι δεν είναι;».

«Ναι, θα βγεις σωστός», απάντησε ο Τραμπ. «Ναι, θέλουν να κάνουν κάτι πολύ σημαντικό. Η Γροιλανδία είναι σημαντική, ξέρεις, από τη δική μας σκοπιά. Όχι από τη δική τους. Αλλά από τη δική μας. Ναι, θα έπρεπε όντως να βάλεις αυτό το στοίχημα».

Ο Τραμπ εδώ και καιρό εκφράζει την επιθυμία να αποκτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον τη χρειάζεται για λόγους στρατηγικής άμυνας. Αν και σε κάποια φάση είχε δηλώσει ότι δεν απέκλειε ακόμη και τη χρήση βίας για την απόκτησή της, αργότερα διευκρίνισε ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη.

Ο πρόεδρος είχε περιορίσει τις δημόσιες αναφορές του στη Γροιλανδία τους τελευταίους μήνες, ωστόσο επανέφερε το θέμα κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον περασμένο μήνα, δηλώνοντας ότι η Γροιλανδία «θα πρέπει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι της Δανίας».

protothema.gr