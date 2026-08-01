Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε κατοικία στο Οχάιο, προκαλώντας την ολοσχερή καταστροφή του κτιρίου και εκτοξεύοντας δύο ανθρώπους στον αέρα.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα δύο θύματα επέζησαν από την έκρηξη, ωστόσο υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα σε σπίτι στην πόλη Κάντον και καταγράφηκε από κάμερα κουδουνιού. Η ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε τη γειτονιά, ενώ ένας από τους τραυματίες εντοπίστηκε αργότερα περίπου 500 μέτρα μακριά από το σημείο. Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν τον θόρυβο ως έκρηξη βόμβας ή πυραύλου. «Έσπασε μερικά από τα παράθυρα του γείτονά μου και σείστηκε ολόκληρο το σπίτι μου», δήλωσε ένας κάτοικος, ενώ όπως τόνισαν οι Αρχές, έκρηξη συντάραξε σπίτια σε απόσταση 3 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο πρώτος τραυματίας εκτοξεύτηκε στον δρόμο από την έκρηξη και έφερε εγκαύματα στο 80% του σώματός του, καθώς και σοβαρά τραύματα. Μεταφέρθηκε άμεσα σε τοπικό νοσοκομείο, ενώ ενημέρωσε τους διασώστες ότι στο σπίτι βρισκόταν ακόμη ένα άτομο. Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου ατόμου, χωρίς αποτέλεσμα αρχικά. Τελικά, λίγο πριν από τις 8:30 το πρωί, οι πυροσβέστες κλήθηκαν για άνδρα με σοβαρά εγκαύματα που βρισκόταν αρκετά τετράγωνα μακριά από το σημείο της έκρηξης. Παραμένει άγνωστο πώς βρέθηκε τόσο μακριά από την κατοικία.

Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε αρκετές γειτονικές κατοικίες, ενώ συντρίμμια διασκορπίστηκαν σε όλη τη γειτονιά. Παράλληλα, έπεσαν καλώδια ηλεκτροδότησης, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους για τους διασώστες και τους κατοίκους. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση.

iefimerida.gr