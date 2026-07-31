Συναγερμός σήμανε στις αμερικανικές Αρχές μετά τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-35 κοντά στη βάση των πεζοναυτών Μιραμάρ, στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας.

Ο πιλότος είναι σώος.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ, ο πιλότος πρόλαβε να χρησιμοποιήσει το εκτινασσόμενο κάθισμα, ανασύρθηκε σώος από τις δυνάμεις διάσωσης και μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα.

Αεροφωτογραφίες από το σημείο δείχνουν το F-35 να έχει καταπέσει σε ανοιχτή έκταση κοντά στη βάση, με πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται από τα συντρίμμια. Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συνεργεία έκτακτης ανάγκης, τα οποία κατάφεραν να περιορίσουν τη μικρής έκτασης πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά την πρόσκρουση.

Δείτε βίντεο

Aerial footage captured by FOX 5 San Diego shows the burned out, smoldering wreckage of a U.S. Marine Corps F-35B Lightning ll that crashed earlier at Marine Corps Air Station Miramar in Southern California. pic.twitter.com/PjS8SykDvM — OSINTdefender (@sentdefender) July 31, 2026

Έρευνα για τα αίτια της συντριβής

Εικόνες από ελικόπτερο τοπικού τηλεοπτικού σταθμού κατέγραψαν τους διασώστες να επιχειρούν με αφρό και επιβραδυντικά υλικά για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού να καλύπτει το σημείο της συντριβής.

Οι Πεζοναύτες ανακοίνωσαν ότι ο χειριστής ανήκει στη Marine Aircraft Group 11 της 3ης Πτέρυγας Αεροσκαφών Πεζοναυτών, χωρίς να δημοσιοποιήσουν την ταυτότητά του.

Η βάση Μιραμάρ βρίσκεται περίπου 16 χιλιόμετρα βόρεια του Σαν Ντιέγκο και αποτελεί την έδρα της 3ης Πτέρυγας Αεροσκαφών Πεζοναυτών, φιλοξενώντας περισσότερους από 15.000 πεζοναύτες, ναύτες και πολιτικούς υπαλλήλους.



Δεν είναι το πρώτο ατύχημα στην περιοχή

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα στην περιοχή. Το 2023, πιλότος των Πεζοναυτών έχασε τη ζωή του όταν συνετρίβη το μαχητικό F/A-18 Hornet που χειριζόταν, παρά το γεγονός ότι είχε επίσης εκτιναχθεί πριν από την πρόσκρουση.

Τα F-35 συγκαταλέγονται στα πλέον σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και χρησιμοποιούνται από την Πολεμική Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό και το Σώμα Πεζοναυτών.

Η αξία κάθε αεροσκάφους εκτιμάται περίπου στα 100 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα τελευταία χρόνια αρκετά περιστατικά με F-35 έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό.

protothema.gr