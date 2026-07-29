Νέα βίντεο από δύο διαφορετικές γωνίες αποκαλύπτουν τι ακριβώς συνέβη όταν 17χρονος επιχείρησε βουτιά από τα διάσημα Sunset Cliffs στο Σαν Ντιέγκο και προσέκρουσε στα βράχια.

Στο βίντεο, το οποίο έχει καταγραφεί από δύο διαφορετικές γωνίες, ο 17χρονος φαίνεται να παίρνει φόρα πριν επιχειρήσει το άλμα από τον βράχο.

Η δεύτερη λήψη, ωστόσο, δείχνει ότι τη στιγμή που βρίσκεται ήδη στον αέρα τα πόδια του εξακολουθούν να κάνουν κίνηση σαν να τρέχει, γεγονός που έχει οδηγήσει σε εκτιμήσεις ότι δεν πάτησε σωστά κατά την απογείωση.

Man, why didn't anybody stop him from doing that? 😬 pic.twitter.com/eKaH4YUiSR — Sasquatch Unfiltered (@sasquatchvlogtv) July 27, 2026

Παράλληλα, όπως αναφέρει η εφημερίδα New York Post, δεν αποκλείεται και η επικλινής αμμώδης επιφάνεια στο σημείο απ’ όπου πήδηξε να επηρέασε την πορεία του άλματος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η κατάληξη της βουτιάς είναι σοκαριστική, καθώς ο 17χρονος προσκρούει με δύναμη στα βράχια. Όσοι βρίσκονταν στο σημείο «παγώνουν», ενώ ένας λουόμενος βουτά αμέσως στο νερό για να τον προσεγγίσει.

Άγνωστη η κατάσταση της υγείας του

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββατοκύριακου, ενώ ο έφηβος διακομίστηκε στο νοσοκομείο περίπου 45 λεπτά αργότερα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

@protothema.gr ‼️ Τρομακτικό ατύχημα με πρωταγωνιστή έναν 17χρονο σημειώθηκε στο Σαν Ντιέγκο την Κυριακή, όταν ο νεαρός επιχείρησε άλμα από γκρεμό με στόχο να κάνει μια εντυπωσιακή βουτιά στη θάλασσα. ▪️Τα σχέδιά του, όμως, πήραν εντελώς διαφορετική τροπή όταν αντί για τη θάλασσα, χτύπησε πάνω σε έναν βράχο στην περιοχή Sunset Cliffs. @Breaking9111 #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος – protothema.gr

Με αφορμή το νέο ατύχημα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Ντιέγκο επανέλαβε την έκκλησή της προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν τις προειδοποιητικές πινακίδες και να αποφεύγουν τις βουτιές από τα βράχια ή άλλα υπερυψωμένα σημεία, τονίζοντας ότι η περιοχή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώνεται σοβαρό ατύχημα στην περιοχή.

Το 2019, ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν πήδηξε από τα ίδια βράχια. Σύμφωνα με στοιχεία των τοπικών Αρχών, στην περιοχή καταγράφονταν κατά μέσο όρο πέντε θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί κάθε χρόνο την περίοδο 2005-2017.

protothema.gr