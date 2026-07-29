Η Αστυνομία διερευνά θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη χθες, στη Λευκωσία, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Καλλιγάς, 63 ετών, κάτοικος Στροβόλου.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 3.15 χθες το απόγευμα, ενώ ο 63χρονος κινείτο με ποδήλατο στην οδό Αγίας Μαρίνας, στον Στρόβολο, στη συμβολή με τη λεωφόρο Στροβόλου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα ηλικίας 40 ετών.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον 63χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου επί καθήκοντι ιατρός διαπίστωσε τον θάνατο του.

Το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.