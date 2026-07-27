Νέα τραγωδία σημειώθηκε χθες στους δρόμους της Κύπρου, η οποία κόστισε τη ζωή του Ροδοσθένη Χριστοδούλου, 39 ετών, τέως κάτοικος Γερίου.

Η θανατηφόρα οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 10:20μ.μ. χθες, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 39χρονος στην οδό Αγίου Γεωργίου, στα Λατσιά, με κατεύθυνση προς το Γέρι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέκλινε της πορείας της, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια σε πινακίδα τροχαίας.

Ακολούθως η μοτοσικλέτα σύρθηκε για μεγάλη απόσταση, πριν ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα.

Ο 39χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε τον θάνατό του.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.