Ενώ οι πυρκαγιές σαρώνουν Ισπανία και Γαλλία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται από συγκλονιστικά βίντεο με ζώα που παλεύουν να γλυτώσουν από τις φλόγες.
Ανάμεσα στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου ξεχωρίζουν οι εικόνες με άλογα να καλπάζουν πανικόβλητα στους δρόμους, ελάφια να εγκαταλείπουν τα φλεγόμενα δάση και άλλα άγρια ζώα να αναζητούν διέξοδο μακριά από τις φλόγες.
Σε άλλα βίντεο, πυροσβέστες και διασώστες εντοπίζουν εξαντλημένα ζώα και τους προσφέρουν νερό και τις πρώτες βοήθειες, καθώς έχουν εκτεθεί για ώρες στις υψηλές θερμοκρασίες και τον αποπνικτικό καπνό.
Την ίδια ώρα, φιλοζωικές οργανώσεις καλούν τους κατοίκους που εγκαταλείπουν τις εστίες τους να πάρουν μαζί τους τα κατοικίδιά τους, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη διάσωση όσων ζώων έχουν εγκλωβιστεί στα πύρινα μέτωπα.
Τα βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες υπενθυμίζουν ότι οι πυρκαγιές δεν αφήνουν πίσω τους μόνο καμένα δάση και κατεστραμμένες περιουσίες, αλλά και χιλιάδες ζώα που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη για να επιβιώσουν.