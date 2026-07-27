Ενώ οι πυρκαγιές σαρώνουν Ισπανία και Γαλλία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται από συγκλονιστικά βίντεο με ζώα που παλεύουν να γλυτώσουν από τις φλόγες.

Ανάμεσα στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου ξεχωρίζουν οι εικόνες με άλογα να καλπάζουν πανικόβλητα στους δρόμους, ελάφια να εγκαταλείπουν τα φλεγόμενα δάση και άλλα άγρια ζώα να αναζητούν διέξοδο μακριά από τις φλόγες.

Un Centro Ecuestre al suroeste de #Francia decidió liberar a caballos de sus caballerizas tras los fuertes incendios que azotan esta zona junto con #España, esta acción fue debido a que no pudieron reubicarlos en otra zona.



🎥 AF Lune. pic.twitter.com/nQdnBnmhXW July 27, 2026

Wildlife are suffering in the worst wildfires that have ever been seen in Europe 😢. pic.twitter.com/DFIkJEj5tX — PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) July 26, 2026

Varios vecinos se refugian en el agua con sus caballos del incendio de Burgohondo, en Ávila pic.twitter.com/GhgiROpD0D July 25, 2026

Σε άλλα βίντεο, πυροσβέστες και διασώστες εντοπίζουν εξαντλημένα ζώα και τους προσφέρουν νερό και τις πρώτες βοήθειες, καθώς έχουν εκτεθεί για ώρες στις υψηλές θερμοκρασίες και τον αποπνικτικό καπνό.

🐾 ❤️ Mientras los incendios siguen castigando amplias zonas de España, el grupo portugués de rescate animal IRA ya trabaja sobre el terreno en Ávila para salvar a los animales atrapados por las llamas pic.twitter.com/6HvrYb0wQK July 27, 2026

Την ίδια ώρα, φιλοζωικές οργανώσεις καλούν τους κατοίκους που εγκαταλείπουν τις εστίες τους να πάρουν μαζί τους τα κατοικίδιά τους, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη διάσωση όσων ζώων έχουν εγκλωβιστεί στα πύρινα μέτωπα.

🇪🇸 SPANISH RESCUERS CARRY A TERRIFIED DOG TO SAFETY AS WILDFIRE ENGULFS THE AREA



Spain shows emergency crews and neighbors evacuating homes as a wildfire rapidly advances.



Sources: @ultima24hora pic.twitter.com/NRuPGvaXXW July 25, 2026

Τα βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες υπενθυμίζουν ότι οι πυρκαγιές δεν αφήνουν πίσω τους μόνο καμένα δάση και κατεστραμμένες περιουσίες, αλλά και χιλιάδες ζώα που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη για να επιβιώσουν.

protothema.gr