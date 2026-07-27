Απόπειρα καταστροφής περιουσίας διερεύνα η Αστυνομία.

Γύρω στις 01:15 λήφθηκε πληροφορία για εκρήξεις πλησίον του Δημοτικού χώρου στάθμευσης Λεμεσού, στη Γεωργίου Γεναδίου πλησίον της οδού Ανεξαρτησίας.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έγινε πυροδότηση δύο χάρτινων κυλινδρικών κροτίδων χαμηλής ισχύος, οι οποίες τοποθετήθηκαν στην πρόσοψη δύο καταστημάτων, τα οποία στεγάζονται σε τριώροφο κτίριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, το ένα κατάστημα δεν λειτουργεί ενώ το δεύτερο στεγάζει κέντρο μεταφράσεων.

Από τις επιθέσεις σημειώθηκαν μικροζημιές.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.