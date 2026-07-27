Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Σιάτλ των ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle, σε μικρή απόσταση από το εμβληματικό Space Needle. Από την επίθεση, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένα παιδί μόλις 2 ετών με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάστασή του είναι σταθερή. Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι τρεις γυναίκες ηλικίας 56, 40, 39, καθώς και ένας άνδρας 23 ετών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχουν συλληφθεί τουλάχιστον δύο ύποπτοι με τις αρχές νωρίτερα να αναφέρουν ότι είχαν συλλάβει ένα άτομο και αναζητούσαν ακόμη δύο, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρρείτο οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος.

VIDEO: Person handcuffed amid reported multi-victim shooting at Bite of Seattle festival, taking place at the Seattle Center. pic.twitter.com/6mApBSoKhp July 27, 2026

Η αστυνομία του Σιάτλ κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού.

Police are evacuating the area around the fountain on Seattle Center. This happened very close to where Bite of Seattle was going on. Just heard an officer says shooter is outstanding, unclear how many people have been shot. @komonews pic.twitter.com/GrQ7Nv3lsD July 27, 2026

Το νοσοκομείο Harborview Medical Center επιβεβαίωσε ότι δέχεται τραυματίες από το συμβάν.

NEW: Eye witnesses say it was a chaotic scene after the mass casualty shooting at Seattle Center. Multiple people shot and injured.

One person of interest in custody. We are waiting for the police press conference to get more details. https://t.co/2MnIjwQUvN pic.twitter.com/5C9OkyZnxR July 27, 2026

«Ακούσαμε επτά με οκτώ πυροβολισμούς»

Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο φεστιβάλ δήλωσαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι άκουσαν επτά έως οκτώ πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να αρχίσουν να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση αναζητώντας ασφαλές σημείο.

WATCH: Gunshots heard, people fleeing during shooting at Bite of Seattle food festival. https://t.co/6SZLNb6R3r pic.twitter.com/zoi61bMYhS — Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 27, 2026

«Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος παντού», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Video: Shots heard, people fleeing at Seattle Center in Washington state. Reports of multiple victims.



Livestream: Hawaiian Honey Cones. pic.twitter.com/YGv30969z2 — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 27, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρίες σε τοπικά μέσα, τουλάχιστον 6 άτομα έχουν πυροβοληθεί, ανάμεσά του και παιδί.

More accounts from people who were at Bite of Seattle.



Still unconfirmed how many shot. Witnesses told me they saw 6. Sounds like a child is among the victims. We do not know conditions. pic.twitter.com/OvQClbCeBu — Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) July 27, 2026

Μετά το περιστατικό, η διοίκηση του Seattle Center Monorail ανακοίνωσε ότι διέκοψε τη λειτουργία του τρένου για το υπόλοιπο της ημέρας, γνωστοποιώντας ότι τα δρομολόγια θα επαναληφθούν το πρωί της Δευτέρας.

Το Bite of Seattle αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της πόλης, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες με εκατοντάδες περίπτερα εστίασης και ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις.

protothema.gr