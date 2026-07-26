Για «τρομοκρατική ενέργεια» έκανε λόγο ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, αναφερόμενος στη χθεσινοβραδινή επίθεση με αυτοκίνητο σε εκδήλωση της αφιερωμένης στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρας της Οδού Christopher και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ο δράστης να βρει μιμητές. Σύμφωνα με τον κ. Ντόμπριντ, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ 29 άτομα τραυματίστηκαν – εκ των οποίων τρία σοβαρά.

Τα όμοσπονδα κρατίδια έχουν λάβει οδηγίες να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις στη Γερμανία, ειδικά σε όσες αφορούν τον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, υπό τον φόβο, όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, ο δράστης της επίθεσης στο Βερολίνο να βρει και άλλους μιμητές. Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι ο αναζητούμενος ως ύποπτος είναι ο 21χρονος Γερμανός υπήκοος λιβανέζικης καταγωγής Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές «λόγω μεγάλου αριθμού ποινικών αδικημάτων και εγγύτητας με την ισλαμιστική σκηνή». Η Λιβανέζα μητέρα του πολιτογραφήθηκε στη Γερμανία το 2002, ενώ ο 21χρονος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 22 μηνών με ανασταλτικό χαρακτήρα και παρακολουθούσε μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης και ο εισαγγελέας έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για αναστολή.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε επίσης τις πληροφορίες που ήθελαν τον δράστη, αφού αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητο, να τραυματίζει περαστικούς με μαχαίρι.

Από χθες το βράδυ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, «όχι μόνο στο Βερολίνο, αλλά και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια σε πολλές περιοχές», σημείωσε ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ενώ ανέφερε ότι έρευνες διεξάγονται και στα σύνορα, για το ενδεχόμενο ο δράστης να προσπαθήσει να διαφύγει στο εξωτερικό. Νωρίτερα το περιοδικό Der Spiegel είχε μεταδώσει ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα στα σύνορα προς Πολωνία και προς Δανία, αλλά και στους αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν εκεί.

The Berlin Police Department has confirmed that a vehicle drove into a crowd in the Großer Tiergarten area during the Christopher Street Day (CSD/Berlin Pride) celebrations on the evening of July 25, 2026, injuring multiple people.



A vehicle, described in some reports as a white… pic.twitter.com/ZxspAUmMcz — T_CAS videos (@tecas2000) July 25, 2026

Πιθανή η ύπαρξη συνεργών

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Φλόριαν Νατ, εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Βερολίνου, δήλωσε ότι δεν αποκλείεται στην επίθεση να εμπλέκονται τελικά ένας ή ακόμη και περισσότεροι δράστες καθώς εξετάζονται πολλά ενδεχόμενα.

«Δεν γνωρίζουμε αν υπήρχαν υποστηρικτές ή συνεργοί που συμμετείχαν», εξηγεί.

Βερολίνο: Τρομοκρατική ενέργεια η επίθεση στο Pride – Ο δράστης ήταν γνωστός ισλαμιστής σε πρόγραμμα αποριζοσπαστικοποίησης και ελεύθερος με αναστολή



Ο Νατ προσθέτει ότι περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί διερευνούν την υπόθεση.

skai.gr