Την έντονη αντίδραση της Κέιτι Πέρι προκάλεσε η απόφαση του Λευκού Οίκου να χρησιμοποιήσει το τραγούδι της «Firework» ως μουσική επένδυση σε βίντεο με αμερικανικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν.

«Δεν το ενέκρινα, δεν μου ζητήθηκε η άδεια και σίγουρα δεν το εγκρίνω», γράφει η τραγουδίστρια που εξηγεί το κομμάτι, το «Firework» («Πυροτέχνημα») είναι ένας «ύμνος ελπίδας».

Όπως ακόμη επισημαίνει η ίδια «η μουσική μου έχει σκοπό να ενώνει τους ανθρώπους, όχι να υμνεί τον πόλεμο».

Δείτε το βίντεο του Λευκού Οίκου στο TikTok

Στην ανάρτησή της η Κείτι Πέρι γράφει:

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένη και εξοργισμένη βλέποντας το τραγούδι “Firework” να χρησιμοποιείται στον λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο TikTok ως μουσική υπόκρουση για βίντεο με στρατιωτικές επιθέσεις. Δεν το ενέκρινα, δεν μου ζητήθηκε η άδεια και σίγουρα δεν το εγκρίνω.

I am deeply appalled and angry to see “Firework” used on the @WhiteHouse TikTok account as a backing track for video footage of military strikes. I did not approve this, I was not asked, and I absolutely do not condone it.



I wrote this song to be an anthem of hope, healing, and… — KATY PERRY (@katyperry) July 25, 2026

Έγραψα αυτό το τραγούδι για να αποτελέσει ύμνο ελπίδας, θεραπείας και εσωτερικής δύναμης για ανθρώπους που βιώνουν τις πιο σκοτεινές προσωπικές τους στιγμές. Το να βλέπω ένα μήνυμα αυτοεκτίμησης και ενθάρρυνσης να χρησιμοποιείται ως όπλο για να συνοδεύσει την καταστροφή και τη βία είναι μια πλήρης παραβίαση όλων όσων εκφράζει το τραγούδι μου.

Η μουσική μου έχει σκοπό να ενώνει τους ανθρώπους, όχι να υμνεί τον πόλεμο».

protothema.gr