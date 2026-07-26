Η εικόνα μιας μικρής μαρμοζέτας, κρυμμένης μέσα σε σακούλα απλύτων και εγκαταλελειμμένης σε αστικό λεωφορείο του Λονδίνου, έκανε τον γύρο του κόσμου και ανέδειξε τη σκοτεινή πλευρά της μόδας των εξωτικών κατοικίδιων που τροφοδοτείται από τα social media και ιδιαίτερα το TikTok.

Η θηλυκή μαρμοζέτα, που οι διασώστες ονόμασαν Oyster, βρέθηκε αφυδατωμένη και τρομοκρατημένη μέσα σε ένα μικρό κλουβί, κρυμμένο σε σακούλα ρούχων, όταν ο οδηγός του λεωφορείου προσπάθησε να μετακινήσει τις αποσκευές για να περάσει μια μητέρα με καρότσι. Το ζώο μεταφέρθηκε άμεσα σε εξειδικευμένο κέντρο περίθαλψης, όπου πλέον αναρρώνει.

Το TikTok δημιουργεί μια επικίνδυνη μόδα

Οργανώσεις προστασίας ζώων προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι βίντεο στα οποία μαϊμούδες, βίδρες, καπιμπάρα, φίδια ή άλλα εξωτικά είδη εμφανίζονται να ζουν μέσα σε σπίτια δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι πρόκειται για ιδανικά κατοικίδια.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για άγρια ζώα με ιδιαίτερα πολύπλοκες ανάγκες, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν σε ένα διαμέρισμα ή σε ένα συνηθισμένο σπίτι. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πρωτεύοντα θηλαστικά χρειάζονται κοινωνικές ομάδες, μεγάλους χώρους, συνεχή πνευματική διέγερση και εξειδικευμένη φροντίδα, διαφορετικά εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και υγείας.

Από τα viral βίντεο… στην εγκατάλειψη

Η υπόθεση της Oyster συνέπεσε με τη νέα νομοθεσία που ισχύει στην Αγγλία από τον Απρίλιο και απαιτεί ειδική άδεια και ηλεκτρονική σήμανση για όποιον διατηρεί πρωτεύοντα θηλαστικά ως κατοικίδια.

Οι φιλοζωικές οργανώσεις εκφράζουν φόβους ότι αρκετοί ιδιοκτήτες, αντί να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες, επιλέγουν να εγκαταλείψουν τα ζώα τους. Η RSPCA (Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης των Ζώων) θεωρεί πιθανό η εγκατάλειψη της Oyster να σχετίζεται άμεσα με το νέο καθεστώς αδειοδότησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 5.000 πρωτεύοντα εξακολουθούν να ζουν ως κατοικίδια στην Αγγλία.

How the cruel TikTok craze for exotic pets is a danger to people AND animals: after Oyster the marmoset was left on a bus, JANE FRYER reveals how evil owners are flushing their pets down the TOILET https://t.co/SLSg4TrLnw July 26, 2026

Ζώα που καταλήγουν ακόμη και… στην τουαλέτα

Η εγκατάλειψη δεν είναι η μοναδική τραγική κατάληξη. Οργανώσεις προστασίας ζώων καταγράφουν περιπτώσεις όπου ιδιοκτήτες, όταν διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν πλέον να φροντίσουν τα εξωτικά κατοικίδιά τους, τα πετούν στα σκουπίδια, τα εγκαταλείπουν στη φύση ή ακόμη και τα σκοτώνουν, ρίχνοντάς τα στη λεκάνη της τουαλέτας.

Παρόμοιες πρακτικές δεν θέτουν σε κίνδυνο μόνο τα ίδια τα ζώα, αλλά και τη δημόσια υγεία, καθώς ορισμένα είδη μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες ή να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ αν αφεθούν ελεύθερα ενδέχεται να διαταράξουν τα τοπικά οικοσυστήματα.

Οι ειδικοί ζητούν αυστηρότερους κανόνες

Οι οργανώσεις Born Free και RSPCA υποστηρίζουν ότι η κατοχή άγριων ζώων ως κατοικίδιων θα πρέπει να περιοριστεί ακόμη περισσότερο ή ακόμη και να απαγορευτεί πλήρως. Όπως τονίζουν, όσο τα εξωτικά ζώα παρουσιάζονται στα social media ως χαριτωμένοι «σταρ», τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα επιχειρούν να τα αποκτήσουν χωρίς να γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες τους.

Η ιστορία της μικρής Oyster μπορεί να είχε αίσιο τέλος, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου ενός φαινομένου που εξαπλώνεται μέσω των social media και συχνά καταλήγει σε κακοποίηση, εγκατάλειψη ή θάνατο άγριων ζώων.

protothema.gr με πληροφορίες από Guardian, Dailymail, People