Πολλοί θεωρούν όσα λέει ο Ερντογάν για την Ιερουσαλήμ ως υπερβολές για εσωτερικό ακροατήριο και ως προς το τελευταίο έχουν δίκιο. Όσα λέει, όμως, κάθε άλλο παρά υπερβολές είναι. Αφορούν την προσπάθεια της Τουρκίας να κυριαρχήσει πολιτικά, στρατιωτικά και ιδεολογικά στη Μέση Ανατολή και να ελέγξει την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Ερντογάν δεν κρύβεται. Αποκαλεί την Ιερουσαλήμ «δική μας πόλη», επικαλούμενος την οθωμανική κατοχή και την αποχώρηση των Οθωμανών μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία τού δίνει δικαίωμα διεκδίκησης.

Ιστορία α λα τούρκα. Και όσο για την πραγματική ιστορία: οι Άραβες ξεκίνησαν τον Πόλεμο του 1948 διακηρύσσοντας ως στόχο τον αφανισμό των Εβραίων, οι οποίοι από την Ιερουσαλήμ δεν είχαν φύγει ποτέ. Η ανατολική Ιερουσαλήμ τέθηκε υπό ιορδανική κατοχή -ποια… Παλαιστίνη, όλα μια χαρά – και καταστράφηκε άμεσα το εβραϊκό τμήμα της. Το 1967 προκάλεσαν νέο πόλεμο με τον ίδιο, γενοκτονικό, στόχο και έχασαν και την υπόλοιπη πόλη.

Είναι το μοναδικό είδος στην Ιστορία που προκαλεί πολέμους, τους χάνει και ζητά όσα «έχασε», κι ας μην ήταν δικά του. Να του τα δώσει «πίσω» ο πλανήτης, έτσι;

Δεν πρόκειται μόνο για λαϊκισμό του Ταγίπ αλλά για ιστορική αξίωση και ρόλο που η Άγκυρα θεωρεί ότι δικαιούται. Δεν χρειάζεται να καταλάβει στρατιωτικά την Ιερουσαλήμ το 2026. Αρκεί να αναγνωριστεί ως προστάτιδα του Αλ-Άκσα και κινητοποιός της μουσουλμανικής κοινής γνώμης. Αμφισβητεί την Ιορδανία, διεκδικεί την ηγεσία του ισλαμικού κόσμου, προσεγγίζει Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο, ελέγχει τη Συρία και διεισδύει στον Λίβανο.

Όχι μόνο με λόγια. Η κρατική TİKA είχε υλοποιήσει μέχρι το 2023 πάνω από 1.000 έργα στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Τουρκικές αντιπροσωπείες συνομιλούν με τα ισλαμικά βακούφια, χρηματοδοτούν «κοινωνικές δράσεις», αποκαθιστούν οθωμανικά μνημεία και στηρίζουν ισλαμιστικές οργανώσεις. Η «ανθρωπιστική» παρουσία γίνεται μηχανισμός επιρροής, παρουσιάζοντας τον ισλαμισμό της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ως «αγνό» απέναντι στις «ανήθικες» κοσμικές και μοναρχικές ηγεσίες.

Δεν είναι τυχαία η σχέση με τη Χαμάς. Ο Ερντογάν τη χαρακτηρίζει «απελευθερωτικό κίνημα» και στελέχη της δραστηριοποιούνται άνετα στην Τουρκία. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε πρόσωπα για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας της Χαμάς και μεταφορές χρημάτων για εκείνη προς Γάζα και Δυτική Όχθη.

Ο δε πυρήνας της προσπάθειας της Τουρκίας βρίσκεται στη Συρία. Βάσεις και αμυντικές συμφωνίες φέρνουν την Άγκυρα στην περίμετρο του Ισραήλ, επεκτείνοντας την προβολή της στον αραβικό κόσμο.

Η «νέα» Τουρκία δεν είναι πια, στα μάτια των αραβικών μαζών που στρέφονται συνεχώς προς το Ισλάμ, η «κοσμική διαφθορά» του Κεμαλισμού. Μέσω της «ανθρωπιστικής» διείσδυσής της ίδιας απλώνεται με καταρινό χρήμα το τόξο της. Ο χάρτης μιλά από μόνος του: όσο αυτό ισχυροποιείται, τόσο προβάλλουν δύο εμπόδια, δύο «ξένα» σώματα – το Ισραήλ και η Κύπρος.

Η Τουρκία εξοπλίζει τα κατεχόμενα με βάση drones στο Λευκόνοικο, ναυτική βάση, F-16 και αεράμυνα. Η συμμαχία μας με Ισραήλ και Ελλάδα την εξοργίζει, όχι επειδή την απειλούμε, αλλά επειδή δυσκολεύουμε την επιβολή της.

Όποιος νομίζει πως, εάν επιβληθεί και εάν αποδυναμωθεί το Ισραήλ, δεν θα φύγουμε πρώτοι, στερείται λογικής.

Η διάβρωση της Δύσης στήνεται εδώ και μια εικοσαετία, με πρωταγωνιστές Τουρκία και Κατάρ. Και με τη Ντόχα να αγοράζει ό,τι μπορούσε στη Δύση: με δισεκατομμύρια σε εμβληματικά πανεπιστήμια των ΗΠΑ, περισσότερα ακίνητα στο Λονδίνο από το ίδιο το Παλάτι και καλοταϊσμένους πολιτικούς παντού.

Εμείς; Αφήσαμε τον δημόσιο διάλογο σε κρετίνους που ενισχύουν όσους θα μας αφανίσουν, εις βάρος εκείνων που δεν ζουν στον Μεσαίωνα, που μας στηρίζουν και στους οποίους οφείλονται τουρισμός, επενδύσεις, η θωράκιση και ανάπτυξη. Τον αφήσαμε στον κάθε αμόρφωτο, τον κάθε άπλυτο που παριστάνει τον ήρωα σε (άδεια!) πλοία που νοικιάζει η Χαμάς για να πάρουν «βοήθεια». Στον κάθε ψεκασμένο που, το 2026, χάφτει τη «Δεύτερη Σιών». Ότι οι Εβραίοι θέλουν να μας εξαγοράσουν.

Προχθές περίπαιζαν την ισραηλινή ανακοίνωση για την εισβολή, μοναδική πλην της ελληνικής στα χρονικά, ξεχνώντας την «ελληνοκυπριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου» του Αμπάς. Μετά έφταιξε ο μεταφραστής και οι ηλίθιοι τσίμπησαν. Πού; Εδώ όπου ανακαλύφθηκε δίκτυο τρομοκρατών που ήθελαν να μας ανατινάξουν επειδή τους μαζέψαμε και τους ταΐσαμε για κάτι δεκαετίες. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν αφήνει τη μοίρα του στα χέρια ηλιθίων – ούτε όσων είναι τέτοιοι ούτε εκείνων που δεν αντιδρούν, μήπως χάσουν likes στο Facebook. Και όποιος το κάνει είναι άξιος της τύχης του.