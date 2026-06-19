Άγρια συμπλοκή μεταξύ δεκάδων νεαρών τουριστών στην Αγία Νάπα, έγινε viral σε πλατφόρμα πασίγνωστου Βρετανού streamer.

Το σχετικό βίντεο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μεταδόθηκε ζωντανά τα ξημερώματα της Πέμπτης σε λογαριασμό του γνωστού streamer κυρίως από το TikTok, το Kick και το YouTube με εκατομμύρια ακόλουθους «HS TikkyTokky», ή αλλιώς Harrison Sullivan ο οποίος βρίσκεται για διακοπές στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η Αστυνομία ενημερώθηκε από το περιστατικό από πολίτη που προέβη σε καταγγελία. Στη βάση του συγκεκριμένου βίντεο, οι Αρχές αντέδρασαν άμεσα και διενήργησαν αυτεπάγγελτα έρευνα για το περιστατικό.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, εντοπίστηκαν δύο από τους εμπλεκόμενους στον καβγά. Πρόκειται για δύο Βρετανούς ηλικίας 19 και 21 ετών, οι οποίοι ανακρίθηκαν και εναντίον τους διερευνάται υπόθεση συμπλοκής.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό και άλλων προσώπων που ενδέχεται να συμμετείχαν στο περιστατικό.