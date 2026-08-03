Η πρόσκρουση ενός μικρού υδροπλάνου σε προβλήτα στις Μπαχάμες κάνει το γύρο του διαδικτύου, ενώ βίντεο που έχει τραβηχτεί από κινητό τηλέφωνο στο εσωτερικό του αεροσκάφους, το δείχνει να χάνει ύψος και τελικά να συντρίβεται,

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 10 άνθρωποι, 8 επιβάτης και 2 μέλη πληρώματος.

Μετά την πρόσκρουση, όλοι οι επιβαίνοντες βγήκαν σώοι από το μικρό υδροπλάνο, καθώς αμέσως έσπευσαν κοντά διασώστες, αλλά και ιδιώτες με σκάφη για να βοηθήσουν.

Δείτε βίντεο

Authorities in the Bahamas said a small seaplane crashed into a dock while trying to take off on Saturday.



Police say 8 passengers and 2 crew — all Americans — were evacuated safely and there were no injuries.



The aircraft later sank in approximately 100 feet of water. pic.twitter.com/UF8KRBLM5c August 3, 2026



Σύμφωνα με μαρτυρίες το αεροσκάφος ήταν σε κατάσταση απογείωσης όταν για άγνωστη προς το παρόν αιτία, έχασε ύψος, προσέκρουσε σε προβλήτα κοντά σε κατοικημένη περιοχή και μετά από ώρες βυθίστηκε.

protothema.gr