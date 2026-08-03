Η διαφωνία για την πρόσβαση προς τη θάλασσα φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για το επεισόδιο, το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή, με τον 48χρονο Ρώσο να αναφέρει ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα προσώπων. Για την υπόθεση τέθηκε υπό κράτηση για έξι ημέρες 40χρονος ιδιοκτήτης θαλάσσιων σπορ, εναντίον του οποίου διερευνώνται αδικήματα, μεταξύ άλλων, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, κλοπής και απειλής. Το ΤΑΕ Λεμεσού αναζητεί και άλλα πρόσωπα που φέρεται να εμπλέκονται, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται με τη λήψη καταθέσεων και τη διερεύνηση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες Κυριακή, όταν ο 48χρονος μετέβη μαζί με την οικογένειά του σε παραλιακή περιοχή κοντά σε γνωστό ξενοδοχείο της Αμαθούντας. Όπως ανέφερε, όταν έφτασε στη δυτική πλευρά του ξενοδοχείου, από όπου υπάρχει πρόσβαση προς την παραλία, επιχείρησε να σταθμεύσει το όχημά του. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσβαση ήταν κλειστή από ιδιωτικό όχημα. Ο 48χρονος κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και προσπάθησε να εντοπίσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος για να ζητήσει τη μετακίνησή του. Όπως ισχυρίστηκε, άγγιξε το όχημα και σήκωσε τους καθαριστήρες για να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.

Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε μια γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με τον παραπονούμενο, άρχισε να του φωνάζει. Ακολούθως, έφτασε ένας άνδρας, ο οποίος, όπως ανέφερε ο 48χρονος, του ζήτησε να αποχωρήσει από το σημείο.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο άνδρας στη συνέχεια μετακίνησε ένα τρόλεϊ βάρκας και έκλεισε την είσοδο, ώστε να μην μπορούν να αποχωρήσουν με το όχημά τους. Ο 48χρονος ανέφερε ακόμη ότι άρχισε να τηλεφωνεί και να καλεί άλλα πρόσωπα να μεταβούν στο σημείο.

Όπως κατήγγειλε, λίγο αργότερα έφτασαν 4-5 άτομα, τα οποία μαζί με τον 40χρονο ύποπτο άρχισαν να τον κτυπούν με γροθιές, ενώ ο ίδιος προσπάθησε να αμυνθεί.

Ο παραπονούμενος ανέφερε ότι κατάφερε να ξεφύγει και να εισέλθει στη θέση του συνοδηγού του οχήματός του, όπου βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά του στα πίσω καθίσματα. Όπως ισχυρίστηκε, τα πρόσωπα αυτά άνοιξαν την πόρτα και τον κτύπησαν ξανά, ενώ ο 40χρονος φέρεται να έριξε πέτρες προς το όχημα, με μία από αυτές να τον χτυπά στο στήθος.

Μετά το περιστατικό, ο 48χρονος μετέβη στον Αστυνομικό Σταθμό Γερμασόγειας, όπου προέβη σε καταγγελία και υπέδειξε στα μέλη της Αστυνομίας πρόσωπο που, όπως ανέφερε, συμμετείχε στο επεισόδιο.

Ο 48χρονος μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε κάταγμα ρινός, εκδορές στα χέρια και αιμάτωμα στο μέτωπο.

Η σύζυγός του, εξάλλου, ισχυρίστηκε ότι ο ύποπτος αφαίρεσε τις προσωρινές πινακίδες εγγραφής του οχήματός τους και τους απείλησε ότι θα τους σκοτώσει εάν προχωρούσαν σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Η θέση του 40χρονου

Εναντίον του 40χρονου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και συνελήφθη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου είχε μεταβεί για ιατρικές εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, έφερε πολλαπλές κακώσεις στο πρόσωπο και κρατήθηκε για νοσηλεία στον χειρουργικό θάλαμο του ΓΝ Λεμεσού, υπό φρούρηση.

Ανακρινόμενος, ο 40χρονος έδωσε τη δική του εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι είναι ιδιοκτήτης θαλάσσιου σπορ και ότι, με άδεια του Δήμου Αμαθούντας, σταθμεύει το όχημά του στον δρόμο που οδηγεί προς την παραλία.

Όπως ανέφερε, σκοπός ήταν να μην εισέρχονται άλλα οχήματα και να μην υπάρχει πρόσβαση αυτοκινήτων στην παραλία. Υποστήριξε ακόμη ότι ενημερώθηκε από υπάλληλό του πως ο 48χρονος προκάλεσε ζημιές στο όχημά του και στη συνέχεια μετέβη στο σημείο, όπου, όπως ισχυρίστηκε, σημειώθηκε διαπληκτισμός.

Ο 40χρονος ανέφερε ότι μετακίνησε το τρόλεϊ και έκλεισε τον δρόμο μέχρι να φτάσει η Αστυνομία για να καταγγείλει τις ζημιές. Όπως υποστήριξε, τότε ο 48χρονος του επιτέθηκε και τον χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο. Παραδέχθηκε ότι έριξε πέτρα προς το όχημα του 48χρονου και ότι πήρε τις πινακίδες του για σκοπούς μαρτυρίας.

Σήμερα, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού αιτήθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του 40χρονου, με το αίτημα να εξετάζεται στην απουσία του. Ο δικηγόρος του έφερε ένσταση στο αίτημα και το Δικαστήριο περιόρισε την κράτησή του για περίοδο έξι ημερών.