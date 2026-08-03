Τον αντίπαλο ή πιθανούς αντιπάλους στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ έμαθαν Ομόνοια και Πάφος FC. Το μεσημέρι (14:00) πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση για τον τελευταίο γύρο της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της ΟΥΕΦΑ και οι δύο κυπριακές ομάδες έμαθαν την ομάδα ή το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος τους, εφόσον περάσουν τα εμπόδια των Λίνκολν και Σάλτσμπουργκ αντίστοιχα.
Πλεί οφ Γιουρόπα Λιγκ: Στον δρόμο της Ομόνοιας η Σεντ Τρούιντεν – Πάει Σουηδία ή Σλοβακία η Πάφος FC
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