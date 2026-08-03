Σημαντική αύξηση κατέγραψαν τα καθαρά νέα δάνεια στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2026, φτάνοντας τα €626,2 εκατ., έναντι €361,9 εκατ. τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Η άνοδος προήλθε κυρίως από τα επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 εκατ., τα οποία υπερτριπλασιάστηκαν σε μηνιαία βάση. Την ίδια ώρα, τα επιτόκια των νέων καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων υποχώρησαν, ενώ αυξήθηκαν εκείνα των επιχειρηματικών χορηγήσεων.

Τα καταθετικά επιτόκια παρουσίασαν μικρή άνοδο, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται ανάμεσα στα χαμηλότερα της Ευρωζώνης.

Υπερτριπλασιάστηκαν τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια

Τα καθαρά νέα δάνεια προς επιχειρήσεις για ποσά άνω του €1 εκατ. αυξήθηκαν στα €387,5 εκατ., από €121,5 εκατ. τον Μάιο.

Τα στεγαστικά δάνεια ενισχύθηκαν στα €152,1 εκατ., έναντι €145,5 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα καταναλωτικά αυξήθηκαν στα €25,1 εκατ., από €23,9 εκατ.

Αντίθετα, τα καθαρά νέα επιχειρηματικά δάνεια μέχρι €1 εκατ. μειώθηκαν στα €54,5 εκατ., από €63,4 εκατ. τον Μάιο.

Το σύνολο των νέων δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων που επαναδιαπραγματεύθηκαν, ανήλθε στα €831,3 εκατ., από €594,5 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Στο 6,50% τα καταναλωτικά δάνεια

Το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων μειώθηκε στο 6,50%, από 6,95% τον Μάιο.

Στα δάνεια για αγορά κατοικίας καταγράφηκε οριακή υποχώρηση στο 4,04%, από 4,06%. Η ΚΤΚ επισημαίνει ότι ο σταθμικός μέσος όρος επηρεάζεται από τη σύνθεση των νέων στεγαστικών δανείων, καθώς το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει χρηματοδοτήσεις με διαφορετικό κίνδυνο και επιτόκιο.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο ή με αρχική περίοδο καθορισμού έως ένα έτος.

Αυξήθηκαν τα επιχειρηματικά επιτόκια

Στα επιχειρηματικά δάνεια μέχρι €1 εκατ., το επιτόκιο αυξήθηκε στο 4,32%, από 4,27% τον προηγούμενο μήνα.

Μεγαλύτερη άνοδο παρουσίασε το επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων άνω του €1 εκατ., το οποίο διαμορφώθηκε στο 4,07%, από 3,85%.

Σε ό,τι αφορά το σύνολο των νέων επιχειρηματικών δανείων, το σταθμικό μέσο επιτόκιο στην Κύπρο ήταν 4,0%, έναντι διάμεσης τιμής 3,8% στην Ευρωζώνη.

Κάτω από τη διάμεση τιμή της Ευρωζώνης τα στεγαστικά

Στο σύνολο των νέων στεγαστικών δανείων, το μέσο επιτόκιο στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 3,2%, χαμηλότερα κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες από τη διάμεση τιμή της Ευρωζώνης, η οποία ανερχόταν στο 3,5%.

Στα υφιστάμενα δάνεια των νοικοκυριών, το κυπριακό επιτόκιο βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο με τη διάμεση τιμή της Ευρωζώνης, στο 3,9%.

Για τα υφιστάμενα επιχειρηματικά δάνεια, το επιτόκιο στην Κύπρο ήταν 4,3%, έναντι διάμεσης τιμής 3,9%, με τη διαφορά να περιορίζεται στις 0,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Μικρή άνοδος στα επιτόκια καταθέσεων

Το επιτόκιο για νέες καταθέσεις νοικοκυριών με διάρκεια έως ένα έτος αυξήθηκε στο 1,42%, από 1,25% τον Μάιο.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ανήλθε στο 1,41%, από 1,31%.

Παρά την αύξηση, τα κυπριακά καταθετικά επιτόκια εξακολουθούν να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με την Ευρωζώνη. Στις υφιστάμενες καταθέσεις προθεσμίας των νοικοκυριών, το επιτόκιο στην Κύπρο ήταν 0,8%, έναντι διάμεσης τιμής 1,9% στην Ευρωζώνη.

Στις επιχειρηματικές καταθέσεις, το αντίστοιχο επιτόκιο ήταν 1,1% στην Κύπρο, έναντι διάμεσης τιμής 2,1% στην Ευρωζώνη.

Η ΚΤΚ συνδέει τα χαμηλά καταθετικά επιτόκια με την υψηλή ρευστότητα των κυπριακών τραπεζών και το περιορισμένο μέγεθος της εγχώριας τραπεζικής αγοράς. Ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας στην Κύπρο ανερχόταν τον Ιούνιο στο 310%, έναντι διάμεσης τιμής 189% στην ΕΕ τον Μάρτιο.

Στροφή στα σταθερά στεγαστικά επιτόκια

Το ποσοστό των νέων στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου έως ένα έτος υποχώρησε στο 10,9%, από σχεδόν 100% στις αρχές του 2022.

Το ποσοστό βρίσκεται πλέον κάτω από τη διάμεση τιμή της Ευρωζώνης, η οποία ήταν 15,3% τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, η εξέλιξη δείχνει αλλαγή στη συμπεριφορά των δανειοληπτών, οι οποίοι στρέφονται περισσότερο σε προϊόντα με σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα χρόνια της χρηματοδότησης.