Αποχαιρέτησε πριν από λίγο τους συνεργάτες της στο κτίριο της μέχρι πρότινος Γραμματείας Κυπριακής Προεδρίας, η Μαριλένα Ραουνά, ανακοινώνοντας τους πώς αποχωρεί από την Κυβέρνηση και δεν θα συνεχίσει υπό καμία άλλη ιδιότητα.

Αυτό σημαίνει ότι μία από τις στενότερες συνεργάτιδες του Νίκου Χριστοδουλίδη, δεν θα είναι τελικά μέρος των ανακοινώσεων του επικείμενου ανασχηματισμού ή της ομάδας συνεργατών του Προέδρου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, παρόλο ότι είχε υπάρξει συνεννόηση για να παρέμενε σε κάποιο ρόλο δίπλα στον Πρόεδρο, έχοντας παράλληλα και καθήκοντα να προετοιμάσει το έδαφος για τη δημιουργία μίας οριζόντιας συντονιστικής δομής για ευρωπαϊκά θέματα, και θεσμοθέτηση Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για Ευρωπαϊκά Θέματα, από την Παρασκευή έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα, στη σκιά όσων συζητούνται, τα οποία πλέον δεν αφήνουν περιθώριο για να παραμείνει στη Κυβέρνηση.

Οι πληροφορίες μας την ήθελαν αρχικά να αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στην κυβερνητική ομάδα, σε ρόλο που θα επέτρεπε πρακτικά για το επόμενο διάστημα να διατηρηθεί μια συνέχεια στον συντονισμό των ευρωπαϊκών θεμάτων, αποτελώντας ταυτοχρόνως γέφυρα για προετοιμασία συγκεκριμένης πρότασης προς τις πολιτικές ηγεσίες, για δημιουργία μόνιμης δομής για τον συντονισμό με άξονα τα ευρωπαϊκά θέματα και θεσμοθέτησης, βάσει βέλτιστων πρακτικών σε ΕΕ, Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για Ευρωπαϊκά Θέματα.

Η Μαριλένα Ραουνά προέρχεται από μια επιτυχημένη πολιτική εποπτεία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με καταγεγραμμένα σημαντικά αποτελέσματα. Μια συμβολή στην οποία ο Πρόεδρος θα μπορούσε να κεφαλαιοποιήσει σημαντικά θετικά χαρακτηριστικά. Όπως είχαμε γράψει σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας, μετά την απόρριψη από τη Βουλή της έγκρισης με τη μορφή του κατ’επείγοντος για παράταση στη θητεία της ως Υφυπουργός, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συζήτησε μαζί της διάφορα σενάρια για αξιοποίηση της εμπειρίας της στο κυβερνητικό σχήμα, περιλαμβανομένου του ενδεχομένου διορισμού της σε υπουργική θέση ή να εισέλθει στο Υπουργικό Συμβούλιο αναλαμβάνοντας θεσμική θέση στο Προεδρικό, ανάλογα και με τις τελικές αποφάσεις για το εύρος των αλλαγών.

Η ίδια, όπως είχαμε γράψει, απέρριψε ενδεχόμενο υπουργοποίησής της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ενδιαφέρεται να μετακινηθεί σε κάποιο υπουργείο με άλλο αντικείμενο, αλλά και ότι επιθυμεί να παραμείνει κοντά στο αντικείμενο στο οποίο έχει σημαντική εμπειρία και μπορεί να ενισχύσει τον Πρόεδρο, που είναι τα ευρωπαϊκά θέματα.

Όλα αυτά πλέον δεν υφίστανται και η Μαριλένα Ραουνά φαίνεται ότι θα αποτελέσει παρελθόν από το κυβερνητικό σχήμα. Μια εξέλιξη η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως απώλεια για τον Νίκο Χριστοδουλίδη.