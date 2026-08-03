Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους όταν ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε πολυσύχναστη παραλία της περιφέρειας Κρασνοντάρ στη Ρωσία, το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Γκελεντζίκ, με τον περιφερειάρχη να αναφέρει ότι τα θύματα προκλήθηκαν από την πτώση συντριμμιών του drone και όχι από άμεσο πλήγμα.

A Ukrainian kamikaze drone hit a beach in Gelendzhik, Russia; killing 4 people and injuring 13 others. pic.twitter.com/EER8zd3ldd August 3, 2026

Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης δέκα άμαχοι, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι. Τρεις από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Με εντολή του περιφερειάρχη Βενιαμίν Κοντρατίεφ κινητοποιήθηκε εξειδικευμένη ομάδα ιατρικής αντιμετώπισης καταστροφών, ενώ οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα παράσχουν στήριξη τόσο στους τραυματίες όσο και στις οικογένειες των θυμάτων.

Three people killed and thirteen injured during Ukrainian drone attack on beach goers in Gelendzhik, Russia. pic.twitter.com/0dTy1xPLcK August 3, 2026

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Κοντρατίεφ είχε δηλώσει ότι η ουκρανική επίθεση είχε στόχο πολιτικές υποδομές της περιοχής. Στο σημείο όπου έπεσαν τα συντρίμμια του drone εξακολουθούν να επιχειρούν συνεργεία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

protothema.gr