Σε ενεργειακό συναγερμό βρίσκεται η Ουγγαρία, καθώς ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας οδηγείται σε πλήρη διακοπή λειτουργίας για πρώτη φορά έπειτα από 44 χρόνια. Αιτία είναι η πρωτοφανής πτώση της στάθμης του Δούναβη, η οποία επηρεάζει τη λειτουργία του σταθμού Paks.

Το εργοστάσιο Paks, που αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» της ηλεκτροδότησης της Ουγγαρίας και καλύπτει περίπου το 40%-50% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια, δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με ασφάλεια, καθώς τα νερά του Δούναβη –που χρησιμοποιούνται για την ψύξη των αντιδραστήρων– έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

🇭🇺 Hungary’s Paks nuclear power plant is being forced offline as record-low Danube levels leave it without sufficient cooling water.



Prime Minister Péter Magyar says one of the final two operating units will now shut down, reducing the plant’s output to roughly 240 megawatts,… pic.twitter.com/3GHxdid0Ux August 2, 2026

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ προειδοποίησε ότι η χώρα εισέρχεται σε «τις πιο κρίσιμες πέντε ημέρες», καθώς η διακοπή λειτουργίας του Paks συμπίπτει με νέο κύμα ακραίας ζέστης στην Κεντρική Ευρώπη.

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Ο πυρηνικός σταθμός Paks, που βρίσκεται νότια της Βουδαπέστης, διαθέτει τέσσερις ρωσικής κατασκευής αντιδραστήρες συνολικής ισχύος περίπου 2 γιγαβάτ.

Hungary is preparing for power cuts after drought forced its only nuclear power plant to shut down, as the Danube fell to record low levels ⤵️https://t.co/6eMONfO7Eu pic.twitter.com/9W3vy0DiBQ August 3, 2026

Τις τελευταίες ημέρες η παραγωγή του είχε ήδη περιοριστεί δραστικά, καθώς η μονάδα λειτουργούσε σε μόλις λίγο πάνω από το 10% της δυναμικότητάς της λόγω των χαμηλών επιπέδων του Δούναβη.

Η υδρολογική αρχή της Ουγγαρίας εκτιμά ότι η στάθμη του ποταμού -ο οποίος διασχίζει την Ευρώπη από τη Γερμανία έως τη Μαύρη Θάλασσα- αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας την πίεση για άμεση παύση λειτουργίας.

Προειδοποίηση για ενεργειακή κρίση εν μέσω θερμοκρασιών άνω των 40 βαθμών

Η κρίση έρχεται στη χειρότερη δυνατή στιγμή, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου στη Βουδαπέστη.

Η αυξημένη χρήση κλιματιστικών και η άνοδος της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν φόβους για σοβαρές πιέσεις στο δίκτυο.

European heatwave forces Hungary to shut its nuclear plant as River Danube dries up while Greece continues to battle huge wildfires https://t.co/ha0ek92KEV — Daily Mail (@DailyMail) August 3, 2026

«Το ηλεκτρικό σύστημα, οι δημόσιες υπηρεσίες και όλοι μας θα βρεθούμε κάτω από τεράστια πίεση», ανέφερε ο Ούγγρος πρωθυπουργός, καλώντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση.

Hungary says a heatwave is forcing the shutdown of its largest nuclear power plant for the first time in 44 years. Scorching temperatures and drought have caused record-low water levels in the Danube river, disrupting reactor cooling systems. pic.twitter.com/P9dBWSiqIS — Shogri (@shogri786) August 2, 2026

Η κυβέρνησή του έχει ήδη ζητήσει από τους πολίτες να αποφεύγουν την υπερβολική χρήση ενεργοβόρων συσκευών κατά τις ώρες αιχμής, από τις 17:00 έως τις 22:00.

Ετοιμάζεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης – Στο «κόκκινο» η ηλεκτροδότηση

Περισσότερες από 300 επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στην έκκληση για εξοικονόμηση ενέργειας, μειώνοντας τη ζήτηση κατά περίπου 400 MW και δίνοντας προσωρινή «ανάσα» στο δίκτυο.

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Ωστόσο, η ουγγρική κυβέρνηση έχει προετοιμάσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο προβλέπει ακόμη και προσωρινούς περιορισμούς στην κατανάλωση για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί.

Ο Πίτερ Μαγιάρ τόνισε ότι η απόφαση για την πλήρη διακοπή του Paks θα ληφθεί από τη διοίκηση του σταθμού, με βάση αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η Ευρώπη παρακολουθεί την κρίση στον Δούναβη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και έχει δηλώσει έτοιμη να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφόσον η κατάσταση στον Paks οδηγήσει σε μεγαλύτερη αστάθεια.

Η υπόθεση της Ουγγαρίας αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα των επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει η παρατεταμένη ξηρασία στις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης, καθώς κρίσιμες μονάδες παραγωγής εξαρτώνται άμεσα από τη διαθεσιμότητα νερού.

Για τη Βουδαπέστη, οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες: ο καύσωνας συνεχίζεται, ο Δούναβης υποχωρεί και η χώρα καλείται να καλύψει ένα τεράστιο ενεργειακό κενό.

Πηγή: iefimerida.gr